El golpe en contra del dictador Nicolás Maduro fue inconcluso, pero dejó en el camino varias heridas en los dos frentes.

Nicolás Maduro quedó vulnerable frente a su gente de más confianza. Fue Mike Pompeo el que mencionó los nombres de tres personajes del círculo cercano del dictador que habrían entablado conversaciones con la oposición y con funcionarios estadounidenses. Lo hizo a sabiendas de la fragilidad que quebrantaría a los funcionarios señalados por la venganza que podrían tomar en su contra las cloacas del régimen de Maduro.

Se trata de Vladimir Padrino López, Maikel Moreno y Cristopher Figuera, cabezas del ejército, Tribunal Supremo y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, respectivamente.

De lado de la oposición, Leopoldo López quedó herido por dos motivos: intentó ejercer protagonismo que el guion del golpe no establecía e hizo enojar a militares venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y a más de un opositor a Maduro. Pongamos como ejemplo a Henrique Capriles.

Al dar a conocer los nombres de los “traidores” a Maduro, Estados Unidos deja claro que la confianza ha dejado de existir en el círculo cercano del dictador. Ahora, Maduro sólo confiará en la guardia pretoriana cubana y en las estrategias de ajedrez rusas. No hay más. Sin confianza, no se puede gobernar.

La buena noticia para la oposición es que, aun manteniendo el control de la fuerza, Maduro ya no gobierna Venezuela. La mala noticia es el impacto negativo que representa el desgobierno para una población en permanente desasosiego.

Para quienes integran a la oposición existe otra mala noticia: no existe unión entre ellos. Ahora, la dependencia de países y organismos internacionales será la única herramienta para lastimar aún más a la dictadura.

El equipo de Capriles ha quedado marginado; el de Leopoldo López, alterado. Juan Guaidó se ha quedado solo y Freddy Guevara, el que será muy probablemente el próximo presidente democrático de Venezuela, continúa con perfil bajo en la embajada de Chile. Desde Washington, Carlos Vecchio interactúa con Marco Rubio para esbozar las estrategias que revela Mike Pompeo, y Elliott Abrams se encarga de la inteligencia de información.

Así llegamos al 1 de mayo.

Maduro jamás recuperará al gobierno. Se le ha ido de las manos. Su campaña de propaganda dirá lo contrario. Los cubanos le exigirán que muestre fuerza contra la oposición, pero ya no cuenta con la legitimidad de su equipo para detener a Juan Guaidó. Antes del 30 de abril, no lo hizo por estrategia. Después del 30 de abril, no lo hará por debilidad.

En el camino, Marcelo Ebrard escribe en Twitter: “Hoy en la conmemoración de la batalla del 5 de Mayo. Seremos fieles a lo que se conmemora: la defensa de la soberanía nacional y nuestras decisiones. Por eso defendemos la no intervención y la autodeterminación !!!”.

Tan lejos de la realidad y tan cerca de Maduro. Por lo pronto, Ebrard y su asesor estrella, Javier López Casarín, inauguran What design can Do, un foro que, dice Casarín, se aplica a problemas “de migración y refugiados”.

Twitter: @faustopretelin