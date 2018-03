Quedan 72 horas para que el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal renueve su membresía. La reforma política-electoral que dio paso a la Ciudad de México obliga a las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa a designar a los nuevos comisionados de ese órgano autónomo.

La entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, en septiembre próximo, podría derivar en una reducción del pleno del Info-CDMX, que tendría mínimo cinco integrantes y máximo los siete comisionados contemplados en el Estatuto de Gobierno. El bloque legislativo prefigurado por la alianza Por México al Frente —con los asambleístas del PAN, PRD y MC— podría oponerse a la mayoría morenista y colocar a un grupo de comisionados a modo... con la complacencia del PRI y el PVEM.

El acuerdo entre estas fuerzas políticas marginaría a la primera minoría en la ALDF, de acuerdo con las ONG que han dado puntual seguimiento a la renovación de Info-CDMX: el PAN quedaría con dos comisionados, lo mismo que el PRI, y el PRD, con tres, entre ellos la exsecretaria particular de Miguel Ángel Mancera, cuya incorporación en el proceso de selección —después de que concluyera la etapa formal de entrevistas— ha estado entre las más criticadas.

Rosa María Bucio, además, carece de experiencia. Entre las mujeres con más probabilidades —gracias a sus respaldos partidistas— están: Alejandra Leticia Mendoza Castañeda y Daniela Lisa Ross Surgenor Flores.

Entre los inscritos destacan, por las mismas razones: Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, ex consejero electoral y actual jefe de la oficina de la delegada María Antonieta Torres; Carlos Ángel González Martínez, exfuncionario del IEDF; Carlos Lojero, identificado con el ex delegado en Coyoacán; Mauricio Toledo, y René Muñoz Vázquez, actual presidente de la Fundación Colosio en la capital de la República.

Marginadas del proceso, las ONG entregaron una lista de aspirantes a los que vetaron “por su evidente cercanía con los partidos políticos, mismos que intentan imponerlos a través de sus bancadas en la ALDF”.

En ese listado figuran Muñoz Vázquez (al que identifican con el PRI); Lojero y Ross Surgenor Flores (PAN); además de Ileana Hidalgo Rioja (PAN-PRD), Salvador Frausto Navarro (PRD) y Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas (PRD). Asimismo, expresaron su veto ante los actuales comisionados del Info-DF: Ana Gabriela del Río, Alejandro Torres, Luis Fernando Sánchez, David Mondragón y ante las aspirantes que respondieron a la convocatoria extemporánea, denominadas en redes sociales también como #ColadasdeEnero: Azucena Fernández, Hilda Álvarez, Monserrat Castro, Rosa María Bucio y las demás aspirantes que desistieron.

“Se perfila un grave acto de ilegalidad e imposición por parte de la Asamblea Legislativa”, censuró un grupo de intelectuales y agrupaciones independientes en un comunicado dirigido al jefe de Gobierno, a los líderes parlamentarios y a los dirigentes de los partidos que integran Por México al Frente.

“La ciudadanía no puede confiar la defensa y garantía de sus derechos a quienes responden a los intereses de los partidos políticos por encima de los de las personas, no podemos confiar en quienes han sido elegidos para encubrir a los que han abusado del poder público o para ejercer su mandato constitucional selectivamente, a favor de los amigos y en contra de los enemigos políticos”, enfatizaron, “resulta de fundamental importancia que el nombramiento de las comisionadas y comisionados integrantes del Info-CDMX, privilegie la independencia política de los aspirantes; es decir, que no tengan ningún vínculo con los partidos políticos ni con los diputados responsables de su nombramiento”.

En particular, pidieron congruencia a la coalición por México al Frente, dirigiendo también la carta a sus candidatos, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. Las organizaciones y expertos en la materia denunciaron a los dirigentes del PAN y PRD en la Ciudad de México, Jorge Romero y Leonel Luna, responsables de haber viciado el proceso desde el famoso Madruguete Navideño y quienes persisten en imponer a cuotas y cuates a como dé lugar, a pesar de que las organizaciones ya les hicieron la tarea y hasta les mandaron por oficio quiénes son los mejores perfiles por su experiencia profesional e independencia política.

Al jefe de Gobierno pidieron sacar las manos del proceso para no intentar sembrar en los organismos autónomos a sus incondicionales para que les cuiden la larga cola en el Sistema Local Anticorrupción.

Y recordaron que lo sucedido con Ximena Puente de la Mora, expresidenta del INAI, es una “aberración”, ya que puso en entredicho la autonomía de la institución a la que perteneció hasta un día después de que el PRI le otorgó una diputación plurinominal en pago a su desempeño “autónomo e imparcial”.

EFECTOS SECUNDARIOS

RECAMBIOS. En vísperas del inicio de las campañas en la Ciudad de México, llegan los refuerzos. La comunicación de la abanderada de la coalición PAN-PRD-MC, Alejandra Barrales, será coordinada por Juan Carlos Limón, de By Power, casa que presume de haber llevado a Enrique Peña Nieto a Los Pinos. En Por México al Frente, Roberto Trad y Rafael Valenzuela hacen equipo, mientras que el expublicista de Barrales, el consultor español Aleix Sanmartín, ahora trabaja para Margarita Zavala. Y Yessica de la Madrid, para el Bronco. ¡Órale!

