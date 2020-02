Sigue el, digamos, diferendo, entre las señoras Yeidkcol Polevnsky y Bertha Luján, por ahora personificado en las todavía pendiente de legitimar elección de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente de Morena.

Unos lo utilizan para mover sus fichas e iniciar desde ahora el reacomodo de fuerzas en el partido en el poder, pero con una visión de largo, larguísimo plazo cuando se habla de un gobierno que tiene 14 meses en el poder.

Algunos se arropan en torno a Ramírez Cuéllar, dicen que fue ungido de Palacio, otro en torno a Mario Delgado, cuya figura, dicen, unirá al partido. Todas, al final, son especulaciones con mirar al 2024. No entienden que en eso sólo contará una voz.

Salud: ya hubo coincidencias con IP

Aunque la narrativa agresiva del subsecretario de Salud Hugo López Gatell siguió en la mañanera de ayer, hay indicios de que ya se tendieron puentes con los industriales farmacéuticos, según el presidente de la Concamin Francisco Cervantes.

Dijo el empresario que ya tienen acuerdo con el gobierno federal para eliminar intermediarios en la distribución de los medicamentos, tal y como lo anunció el funcionario de salud, lo cual confirma coincidencias.

Nadie quiere excesos, dijo, pero no puede haber stock de medicinas, pues tienen caducidad. No sabemos qué puede pasar si no se hacen a tiempo. Por cierto, tuvo otros datos en cuanto al número de empresas: “son 300 empresas donde hay laboratorios nacionales e internacionales.

Corredor transístmico, más que un tren

Ayer en Palacio Nacional, en reuniones con el Coordinador del Corredor Multimodal Rafael Marín Mollinedo y con el jefe de la oficina de la Presidencia Alfonso Romo, se constató el avance de la obra. El gobernador oaxaqueño Alejandro Murat pudo conocer no sólo de cómo se reconstruye la vía del ferrocarril Transístmico, sino también de que la obra es algo más que un tren.

Se analizaron los proyectos de inversión en energía eólica y de industrias del calzado y manufacturera, con lo cual se detonarán las economías de las comunidades a lo largo del proyecto, desde el Pacífico hasta el Golfo de México.

NOTAS EN REMOLINO

No falta razón a los críticos de la política migratoria, pero los legisladores, como Porfirio Muñoz Ledo y otros diputados, ante el argumento del gobierno federal de que sólo aplica la ley migratoria mexicana, siempre tienen la opción de presentar una iniciativa para cambiarla. ¿Qué esperan?... En la cancillería no tienen información todavía sobre el proyecto de vender edificios de embajadas y consulados según la propuesta de cuentachiles presentada en una mañanera al Presidente López Obrador... Por cierto, ¿alguien sabe si ya regresó el subsecretario de Relaciones Jesús Seade? Recuerden que se había quedado varado en Hong Kong por lo del coronavirus... Muy buena idea lo de los foros del Senado para analizar las iniciativas para prohibir el outsourcing. Claro, es importante que los empresarios de hagan oír, pero es más importante si los escuchan... Que los funcionarios de seguridad del gobierno de México confrontarán al zar antidrogas de Estados Unidos Jim Carroll con las deficiencias norteamericanas en el combate al narcotráfico. Mmmm....