El internet y su acceso masivo han permitido acercar a los consumidores a productos, servicios y experiencias sin salir de casa. Los modelos de negocio tradicionales se encuentran en revisión, hasta que exista una vacuna a la que pueda acceder la mayoría de la población. Este es un reto enorme para los sectores más afectados por el Covid-19 como lo son el entretenimiento, la cultura y el restaurantero; el internet no ha podido ser la solución para su sustentabilidad.

Estos meses el internet se ha convertido en el espacio en el que hemos podido asistir a maravillosas puestas en escena, como el concierto en YouTube de Andrea Bocelli, el de David Guetta en Miami, o el de hace unos días que dio la Ópera de Barcelona, a dos mil quinientas plantas como público. Internet nos ha permitido mirar obras de teatro, exhibiciones en los mejores museos como el Metropolitan de Nueva York o el Museo del Prado de Madrid. Los artistas y sus mecenas han sido muy generosos, pero esto no les permitirá mantenerse en el negocio.

Lo que es una realidad es que por mucho tiempo no podremos ir a un concierto, un partido de fútbol, asistir a museos como antes estábamos acostumbrados, o participar de una gran comida en un restaurante.

Tanto el #quédateencasa como la #sanadistancia están revolucionado a estos negocios, los cuales comparten la necesidad de convivencia y de altos aforos en sus modelos de negocio. Cuando salgamos a la #nuevanormalidad o a lo que sea que venga, en ningún caso podrán tener la participación tradicional, lo que limitará la capacidad de venta de los espacios.

Cuando todos tengamos que salir a este nuevo mundo que ya tanto se ha pronosticado, encontraremos que desafortunadamente debido a la crisis, posiblemente nuestros lugares favoritos ya no existan. Los que sobrevivan a las cuarentenas, como primera solución deberán incrementar los precios para para poder costear por ejemplo en el caso de los eventos, los gastos de producción, renta, traslado de personal, pero esto no garantiza que será suficiente para que los fans se acerquen a los eventos, en medio de la ya plena crisis económica en la que nos encontramos. En términos de negocio, convendrá generar híbridos, vendiendo espacios caros a los asistentes y espacios más baratos a través del internet. In situ, las adaptaciones que deben hacerse en espacios cerrados para evitar el contagio, también generan costos adicionales.

Enfocarse en las experiencias puede ser una solución. Los grandes chefs y artistas tendrán que vender tickets y platillos a un precio alto y generar formatos con experiencia de lujo y exclusividad para mantenerse funcionando, atraer clientes y permanecer en el mercado. Esto atraerá a los sectores que podrán continuar pagando precios altos por productos limitados; los aforos y espacios controlados producirán nuevos productos de alta gama. Experiencias de entretenimiento en un entorno cultural, con buena comida, invitados especiales y espacios higiénicos que aseguren una menor posibilidad de contagio.

Esta nueva normalidad generará nuevos entornos de desigualdad o por lo menos pondrá a prueba lo que conocíamos como espacio público, de participación y reunión. El internet al que todos podemos acceder desde cualquier pantalla es ahora el espacio masivo, en dónde todos podemos comprar, vender, mirar un concierto, asistir a la cultura o comprar para comer en casa en uno de nuestros restaurantes favoritos. Pero la experiencia de reunión, convivencia in situ, será ahora una experiencia de exclusividad y posiblemente de lujo, de la cual solo algunos pocos -valientes quizá- podrán participar.

*La autora es académica en la Universidad Panamericana. Licenciada en Comunicación y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Doctorada en Comunicación por la Universidad de Navarra. En World Youth Alliance Foundation fue Directora de la oficina de América Latina y el Caribe y posteriormente, Social Media Consultant para HQ en Nueva York. Es socia fundadora y Business Development Director de la agencia de comunicación Saxum Media -Online Reputation Agency.