Luis Almagro tiene el clásico juego uruguayo, es un clásico 5 uruguayo. Me recuerda mucho a Egidio Arévalo (Ríos). No te suelta, y no te suelta y no te suelta. Corre los 90 minutos. Y si hay alargue, corre el alargue. Así define Francisco Guerrero al secretario general de la OEA en el libro Luis Almagro no pide perdón escrito por Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira (Editorial Planeta, 2020).

En efecto, Luis Almagro ha marcado personalmente las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también a quien, violando la decisión de una mayoría de los bolivianos, se presentó a una elección fraudulenta, Evo Morales.

La polémica de las elecciones en Bolivia celebradas el 20 de octubre de 2019 “inició la misma noche de los comicios cuando el Tribunal Supremo Electoral suspendió el escrutinio en un momento en que los datos mostraban una inevitable segunda vuelta, lo cual significaba una evidente derrota de Morales al unirse toda la oposición en su contra”, escriben Natalevich y Ferreira.

Los autores del libro recuerdan que “cuando se reanudó el conteo, veinicuatro horas después, había una ventaja tal que dejaba a Morales al borde de la reelección sin necesidad de segunda vuelta porque le estaba sacando más de 10 puntos a Carlos Mesa, el candidato que estaba segundo”.

Marcelo Ebrard recibió a Morales en el papel de mártir de la democracia cuando claramente quedó manifiesta la violación cometida en el referéndum de 2016, año en que la mayoría de los bolivianos dijeron que ya no lo querían ver en las boletas de 2019.

Esa fue la primera señal que mandó Ebrard en su intento de fabricarse la imagen de un político populista.

A partir de ese momento Ebrard ha lanzado varias críticas en contra de Almagro. En la caída de Morales “hubo una responsabilidad mayúscula de Luis Almagro, que lo admite sin ruborizarse y hasta se enorgullece de haber podido contribuir a cortar con un proceso de reelección que sobrepasaba el marco legal”, escriben Natalevich y Ferreira.

Almagro no le puso obstáculos a Morales luego de la violación que hizo el populista al referéndum que perdió en 2016 por una razón: sabía que perdería las elecciones. A cambio, Morales admitió a observadores de la OEA, mismos que detectaron el fraude.

Sobre Cuba, Almagro ha sido un contundente crítico durante su gestión al frente de la OEA. El venezolano Pedro Burelli está sorprendido de que los cubanos nunca le hayan podido “tirar a matar” a Almagro. “Tienen tantos sistemas de espionaje que pensé que en algún momento le iban a encontrar algo para desprestigiarlo y humillarlo”, dice el empresario venezolano, exmiembro de la junta directiva de PDVSA.

En 2018, Almagro afirmaba que la Cumbre de las Américas no debería aceptar a dictadores.

Almagro ha acusado al régimen cubano de usar “mecanismos de terror” con sus ciudadanos y “exportar su marca registrada en silencio a países como Venezuela y Nicaragua”, indican Natalevich y Ferreira.

Para Almagro, en Cuba hay “una dictadura que es el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos”.

Sobre la dictadura venezolana, Almagro “ es el principal referente internacional para la lucha en Venezuela, más que cualquier otro líder global”, indica la política María Corina Machado en el libro Luis Almagro no pide perdón.

Para Francisco Guerrero, Director para el Fortalecimiento de la Democracia en la OEA, Almagro “hizo un trabajo de orfebrería, decodificación y exposición” sobre las violaciones a la democracia por parte de Maduro.

Almagro “es el primero que veo comprometido con esa carta (democrática de la OEA). Ese, para mí, es el mayor triunfo para Almagro”, opina Diego Arria (expresidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).

Ya sabemos por qué Ebrard no quiere a Almagro.

Es un 5 uruguayo.

