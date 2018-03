Nadie, por supuesto, espera que las elecciones democráticas sean una justa caballerosa, por el contrario, en ellas suele prevalecer la sinrazón y la mala fe; pero hay límites a considerar.

Las primeras escaramuzas entre los aspirantes a la gubernatura del Estado de México, especialmente entre el dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador y el Partido Acción Nacional auguran una lucha en el lodo.

Ensoberbecidos, los políticos en campaña suelen olvidarse que sus chismorreos y acusaciones suelen divertir a los ciudadanos, pero también suelen provocar que se alejen de la participación y no acudan a votar.

2018: habrá demasiados candidatos

A juzgar por el número de aspirantes a una candidatura presidencial, los de los partidos y los independientes , quienes se ostentan como auténticos representantes de los ciudadanos, la boleta electoral de 2018 podría asemejarse a un directorio telefónico.

Si todos, como afirman los puristas de la democracia, tienen derecho a que los ciudadanos decidan si votan por ellos, el voto para junio del 2018 se dispersaría y, quien gane, lo haría, si bien le va, con el 30 por ciento de la votación.

Eso, dicen, le quitaría legitimidad . Y, con cierta ingenuidad, proponen que para evitarlo haya segunda vuelta electoral, lo cual exige reforma constitucional. Difícil no hay tiempo, faltan siete meses para que arranque legalmente el proceso electoral de 2018.

¿Y si Estados Unidos ignora a la OMC?

Algunas de las opciones que se manejan si fracasaran las negociaciones del TLCAN es que las exportaciones a Estados Unidos se hagan bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, lo cual permitiría que continuaran sin mayor problema.

Sin embargo, desde la oficina de Wilbur Ross, el nuevo Secretario de Comercio de Estados Unidos, han enviado el mensaje de que no están de acuerdo con la forma en que la OMC resuelve las controversias comerciales y que podrían no acatar las reglas de la organización.

Valdría la pena, pues explorar alternativas diferentes, pues ya a esta hora debemos tener claro que el objetivo de la Casa Blanca es provocar un caos en el comercio mundial, un caos en su beneficio, por supuesto.

NOTAS EN REMOLINO

Vaya tarea de los diputados, Resulta que se han registrado 123 aspirantes a ocupar las tres vacantes que habrá en el Instituto Nacional Electoral. Sólo entrevistarlos exigirá de una paciencia casi franciscana... Ya aclaró Ernesto Ruffo, miembro de la comisión anticorrupción del PAN que no está terminada la investigación sobre la complicidad en los moches de muchos de sus dirigentes en Yucatán. Cuando termine, explica se decidirá si despiden al comité estatal en pleno... Se da por seguro que Claudia Ruiz Massieu ocupará la Secretaría General del CEN del PRI. Empiezan a darle posiciones a todas las corrientes del partido... Al tribunal federal electoral decidió que el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle no es culpable de realizar actos anticipados de campaña... Anuncian en el PRI que el oaxaqueño José Murat se hará cargo de la Fundación Colosio... Ya detuvo la procuraduría de la Ciudad de México al responsable de la campaña de amenazas contra el periodista Héctor de Maulón...