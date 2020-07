En lo que va del siglo, cada presidente mexicano se ha enfrentado públicamente con algún interés creado. Al menos en discurso, Fox se enfrentó a las fuerzas antidemocráticas, anti-transparencia; Calderón al narco; Peña Nieto a los viejos intereses que impedían las reformas modernizadoras; y López Obrador al neoliberalismo que, en su perspectiva, ha engendrado contaminación, corrupción y desigualdad.

Todos han criticado el insatisfactorio crecimiento y desarrollo económico del pasado, frecuentemente achacado a los intereses creados. Pero –a pesar de su estrecha relación con muchos de estos resultados económicos-- estos presidentes, en general, han mantenido a Pemex al margen de sus discursos sobre intereses creados. A algunos ejecutivos y contratistas los han perseguido y acusado. Pero a Pemex, como organización, nunca.

Esto es difícil de explicar a la luz de las evidencias. De acuerdo con distintas revelaciones, jurídicas y periodísticas, Pemex ha sido usada para:

Apuntalar conductas antidemocráticas (presupuestos para campañas o compra de votos); Coludirse con el crimen organizado (como el huachicoleo); Grillar y litigar para frenar o eludir aspectos clave de competencia económica en contra de las leyes del país (como las regulaciones y medidas impuestas por la CRE y la CNH en el marco de la reforma energética);

Protagonizar, como organización estelar o de reparto, múltiples escándalos de corrupción (como el Pemexgate, las adquisiciones de activos chatarra y las múltiples tramas con contratistas de todo tipo);

Dilapidar oportunidades, activos, recursos naturales y recursos públicos, en detrimento de las oportunidades económicas de generaciones enteras.

Independientemente de lo noble que haya sido su creación, Pemex hoy manifiesta muchos de los síntomas de los intereses creados. Quizás, igual que Emilio Lozoya hoy argumenta, sólo fue ‘instrumentalizada’ –usada. Pero su persistente incapacidad para repeler estas invasiones tiene que ser sospechosa.

Además, el argumento de los intereses creados no es sólo por asociación. Como he dado cuenta en entregas previas, la operación de Pemex, en sí, se ha vuelto insensible a empleados, que maltrata y ningunea; a reguladores, que convence y captura para adquirir ventajas; a comunidades, que ni ayuda como las empresas líderes mexicanas ni protege de la inseguridad de sus propias operaciones y emisiones; y a la economía en general. En un momento en el que ni Hacienda tiene para invertir, Pemex ha persistido en sus ideas y gastado con un nivel de arrogancia que no se ve, al menos públicamente, en ninguna otra organización.

Ningún interés legítimo podría remar tan en contra al interés público. Los próximos cuadros políticos presidenciales que hoy preparan su argumento, escogiendo quién es el interés creado que van a buscar regular y regularizar, sin duda deben de apuntar a los ilícitos del crimen, a las tropelías de la partidocracia y a los abusos de los empresarios. Pero difícilmente será creíble algún discurso de guardián del interés público si a esta lista de atropellos, de intereses creados por detener, no agregan la propia forma de operar de Pemex durante las últimas décadas.