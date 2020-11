Hoy tengo el honor de participar en la Semana Nacional de Educación Financiera con una plática dirigida a estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Me encanta hablar con los jóvenes porque ellos tienen una enorme posibilidad de formar un patrimonio, independientemente de dónde vienen o del nivel socioeconómico de su familia. Están en la edad perfecta para comprender los conceptos más importantes de las finanzas personales, así como los principales componentes que influyen en la creación del patrimonio: el ahorro, la inversión inteligente y la protección del patrimonio.

La plática lleva el mismo título que esta columna y pensé en compartir con mis lectores algunas de las reflexiones más importantes. Antes de invertir nuestro dinero, tenemos que tener muy claro estos siete conceptos:

1. Siempre invierte con base en un objetivo definido. Parece mentira pero muchísimas personas no tienen claro para qué están invirtiendo. Algunos dirán: “para proteger mi dinero de la inflación” o “para hacer que mi patrimonio crezca”. Esas son razones para invertir, pero no es el objetivo final. Lo digo siempre: es muy diferente invertir dinero que uno podría necesitar en cualquier momento, que el ahorro para el retiro, que no se ocupará sino hasta dentro de 30 o 40 años.

2. Primero el riesgo, luego el rendimiento. Esta frase se la he leído muchas veces a Carlos Ponce y la repito porque es común que la gente persiga rendimientos y descuide el riesgo. Es ahí cuando las malas historias y las grandes pérdidas se construyen. Lo primero es controlar el riesgo y entonces sí, buscar maximizar el rendimiento.

3. Diversifica de manera inteligente. También es muy común que la gente me pregunte en qué invertir, como si existiera el instrumento ideal que diera grandes rendimientos sin riesgo. En realidad no funciona así. Se trata de combinar distintas clases de activos de manera tal que, dado el nivel de riesgo que podemos tolerar, maximicen nuestro potencial de rendimiento.

4. No trates de ganarle al mercado. Más de 90% de los expertos que se dedican de tiempo completo a estudiar los mercados financieros, no logran ganarle al mercado de manera consistente. Por eso, para un inversionista común, lo mejor es invertir “en el mercado” (es decir, utilizando instrumentos indexados muy eficientes y de bajísimo costo como los ETFs).

5. No trates de buscar el momento ideal para entrar y salir. Los mercados tienen épocas de alta volatilidad. Estar entrando y saliendo incrementa el riesgo, los costos y puede tener un impacto negativo en los rendimientos.

6. Rebalancea tu portafolio periódicamente. Invertimos en distintas clases de activos que se comportan de manera diferente. Esto hace que la composición de nuestro portafolio cambie, modificando así su perfil de riesgo. Rebalancear nos permite regresarlo a su composición original y tomar utilidades en aquellos activos que hayan tenido un mejor desempeño.

7. Cuida las comisiones y costos. Parece mentira, pero aún cuando las comisiones parezcan pequeñas, en el largo plazo se magnifican. Piénsalo de esta forma: si tu portafolio de inversión tiene un rendimiento esperado de 6% anual, pero tú estás invirtiendo en fondos de inversión que te cobran 2% anual por concepto de administración, estás dejando ir la tercera parte de tu rendimiento. Dado el efecto del interés compuesto, una comisión pequeña puede hacer una diferencia brutal en el resultado final. Por eso es tan importante buscar mecanismos eficientes, que minimicen el costo que pagas.