Los riesgos en las inversiones (III)

PARTE 1 DE 3

Mucha gente me escribe para preguntarme cómo invertir su dinero “de manera segura y sin riesgos”. Desafortunadamente eso no existe. Toda inversión, incluso la más “segura”, implica distintos riesgos, algunos más evidentes que otros. Uno de ellos es el riesgo de la inflación, del cual hablamos justo en la columna del martes y que muchas veces no es tomado en cuenta por los ahorradores.

Hay gente que deja su dinero invertido en instrumentos bancarios que pagan una tasa fija. Piensan que su dinero está “seguro” ahí pero en realidad, el rendimiento que les ofrecen está muy por debajo de la inflación. Aunque parezca que están ganando intereses, en realidad lo único seguro es que su dinero está perdiendo poco a poco poder adquisitivo.

Entonces, el secreto del éxito en inversiones está en conocer los riesgos y aprender a controlarlos. Una de las maneras más comunes es a través de la diversificación. Es algo que nos dicen todo el tiempo, pero que muchas personas olvidan: quieren conocer cuál es la “mejor inversión” que les dé el “mejor rendimiento”. No toman en cuenta los riesgos y ahí es cuando vienen las malas experiencias.

¿Qué significa el “riesgo” en inversiones?

Se define como la volatilidad o la posible variabilidad en el valor de nuestro portafolio. Para entenderlo mejor, veamos los dos extremos: una persona que invierte todo su dinero en instrumentos de deuda de corto plazo garantizados por el Gobierno Federal (por ejemplo Cetes a 28 días) tendrá muy baja volatilidad. El valor de ese portafolio con un sólo instrumento crecerá día a día casi de manera constante. Lento pero seguro.

Contrastemos esto con una persona que invierte todo su dinero en acciones de una empresa, cuyo valor cambia cada segundo mientras el mercado está operando. Habrá días buenos, otros malos. A veces subidas y bajadas agresivas en el mismo día. El valor de su portafolio será muy volátil, estará cambiando todo el tiempo.

Un portafolio que combine ambos instrumentos (por ejemplo 50% en uno y 50% en el otro) será más volátil que el primero, pero menos volátil que el segundo. Combinar distintos tipos de instrumentos nos permite disminuir el riesgo de nuestro portafolio.

Ahora bien, cada tipo de instrumento específico tiene distintos riesgos que también se deben considerar. Pensemos, por ejemplo, en los instrumentos de deuda. No es lo mismo prestarle nuestro dinero a una empresa sólida y que genera utilidades, que prestarle a un amigo que tiene deudas y además acaba de perder su trabajo. Además, el plazo de nuestro préstamo es relevante: mientras más largo sea, más cosas pueden pasar. La empresa sólida podría enfrentar más competencia dentro de algunos años y entrar en crisis.

De la misma forma, podríamos decidir comprar oro, que algunas personas aún ven como un instrumento “seguro” pero cuyo precio, en realidad, es más volátil que las acciones. Puede suceder que se descubra un yacimiento importante: si la oferta del metal aumenta pero la demanda permanece constante, el precio será afectado de manera negativa.

Entonces, hay distintos tipos de riesgos que debemos tomar en cuenta. La buena noticia es que contamos con herramientas que nos permiten controlar esos riesgos. Lo más importante es la diversificación.

En la segunda parte hablaremos de algunos de los riesgos más relevantes que debemos conocer.

