La invasión de Rusia a Ucrania no sólo ha forzado al mundo a replantear su estrategia diplomática, al hacer que la neutralidad que se había puesto de moda en asuntos críticos ahora sea imposible de justificar. También ha desnudado las vulnerabilidades energéticas –específicamente gasíferas– de muchos países. Todo mundo está repensando sus prioridades y reconstruyendo sus alianzas.

Después de muchos años de apoyar el proyecto, Alemania finalmente le negó el permiso al gasoducto Nord Stream 2 para importar gas ruso. Después de más de una década impulsando la salida de operación de sus plantas nucleares, ahora busca retrasar el plazo fatal de su política energética estrella. Europa está buscando desesperadamente nuevas alternativas de suministro de gas mientras que redobla sus esfuerzos renovables.

Después de enfocarse en Asia y México, Estados Unidos ahora está acelerando sus planes para convertirse en una alternativa de suministro de gas para Europa a través del gas natural licuado (LNG). Por impensable que fuera hasta hace poco, la Administración de Biden está explorando cómo hacerle para impulsar la producción de gas y petróleo estadounidense.

El gobierno de México, que vaciló dolorosamente con la neutralidad diplomática de cara a la agresión rusa, ha sido aún más insensible en el plano energético. No sólo no ha ofrecido ningún tipo de ayuda –quizás eso no sea pecado porque ya no tiene la capacidad. Apenas unos días después del inicio de la invasión a Ucrania, la petrolera rusa Lukoil anunció que había completado la adquisición de una participación del 50% en los campos de Ichalkil y Pochok en aguas territoriales mexicanas. Por más que Lukoil se esté buscando distanciar del gobierno ruso, pronunciándose en contra de la guerra, ¿se la imaginan anunciando lo mismo en un bloque petrolero en Estados Unidos? Claro que hoy hay cosas más importantes que un mero bloque petrolero. El mercado global de gas, al que México está abrumadoramente expuesto con niveles de importación extraordinarios, parece que nunca volverá a ser el mismo. Pero este gobierno, que canceló los únicos planes creíbles para incrementar la producción de gas nacional (las rondas petroleras), no ha articulado ninguna reflexión pública para responder a la crisis global de gas. Es inexplicable que sigamos sin estrategia nacional de gas.

Lo último que el gobierno dijo sobre el tema, en diciembre, es que aumentaría la capacidad (con reacondicionamientos y mantenimientos) de dos centros procesadores de gas y que relanzaría el emproblemado proyecto de Lakach, asumiendo pérdidas multimillonarias. Su emblemático Ixachí simplemente no está dando más que una fracción de lo prometido. Además de cuestionables, son planes claramente insuficientes para atender la imparable demanda mexicana por gas natural. Por eso la Energy Information Administration de Estados Unidos asume que México continuará incrementando sus importaciones de gas. A eso habría que sumarle que, con la reforma eléctrica, la CFE pretende duplicar su demanda de gas en tan sólo tres años.

La apuesta del nacionalista López Obrador parece confiar en Texas para que abastezca a México de un energético clave para el futuro del país. Pero este gobierno ha hecho de todo para lastimar las relaciones de largo plazo con los suministradores y productores texanos –la lista de palabras y acciones, en el mercado de suministro de gas y más allá, es muy larga. Es un legado que nos va a pesar doblemente conforme la oportunidad europea se afirme y el mercado asiático para el gas estadounidense siga creciendo.

No hay que olvidar que, aún si Dos Bocas funciona impecablemente para 2024, México será un importador neto de energía –especialmente de gas. Esto es particularmente significativo después de tantas conductas antisociales del gobierno mexicano en todo el espectro energético, tanto contra inversionistas y productores como contra transportistas, suministradores e importadores.

@pzarater