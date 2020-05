Hoy quiero reflexionar sobre los riesgos que implica invertir nuestro dinero. Porque siempre los hay y es importante que estemos conscientes antes de tomar cualquier decisión.

Muchas personas cuando piensan en riesgo, piensan en la posibilidad de perder su dinero y entonces toman decisiones basadas en miedo. Buscan opciones demasiado conservadoras o que simplemente no son adecuadas a su situación personal o metas de vida. Estas decisiones a su vez acarrean otros riesgos que a veces las personas no alcanzan a visualizar:

El riesgo de que nuestro dinero pierda poder adquisitivo. Debemos recordar siempre que en cualquier país existe inflación, que aunque sea pequeña, en el largo plazo puede significar una pérdida de valor importante. Por eso es necesario que nuestras inversiones puedan generar rendimientos por encima de la inflación. La gran mayoría de los pagarés bancarios, por ejemplo, pagan intereses muy por debajo de ella, por lo cual al “invertir” en ellos en realidad estamos perdiendo dinero. Es decir, son una forma “segura” de que nuestro dinero pierda valor.

El riesgo de no alcanzar nuestra meta. Hay personas que tienen la disciplina de ahorrar toda su vida una parte importante de sus ingresos y logran así juntar un capital importante. Pero que no es suficiente para vivir un retiro cómodo. Esto me parece trágico. La razón: haber invertido de forma demasiado conservadora y no haber calculado en realidad cuánto necesitaba juntar para poder vivir de la manera como él lo deseaba.

El riesgo de que lo que creímos que era “seguro”, al final no lo sea tanto.

Mucha gente piensa que la inversión en bienes raíces es “seguro” ya que su valor tiende a subir con los años. Esto no necesariamente es cierto: también hay ciclos de alzas y bajas. A uno le pueden poner una gasolinera o un antro al lado de su casa, y esto incidirá en el valor de la misma. O bien, una colonia que hoy es buena, al cabo de los años puede convertirse en un rumbo “feo” donde no mucha gente quiere vivir.

El riesgo de perseguir un rendimiento “muy atractivo”. Muchas instituciones poco serias atraen a sus clientes con la promesa de intereses muy superiores a los del mercado, para después defraudarlos. Pero por otro lado, también mucha gente persigue altos rendimientos sin ponerse mucho a pensar en el riesgo asociado a ellos. Recuerdo el caso de una persona que invirtió su dinero en un fondo de inversión que estaba dando rendimientos muy altos, sin haberse dado cuenta que traía una parte considerable del portafolio en bolsa. Con la crisis generada por la pandemia covid el valor de su inversión se vio muy afectado.

El riesgo de invertir en instrumentos que uno no entiende. Esto es fundamental, y pasa mucho. Por ejemplo, gente que invierte en fondos de deuda de largo plazo pensando que son instrumentos de “renta fija”. Cuando se dan cuenta de que a veces tienen minusvalías, piensan que hubo malos manejos con su dinero, cuando en realidad fue un movimiento natural típico del instrumento en el que decidieron invertir.

En fin, todos estos aspectos, aunados a la falta de una cultura financiera básica, hacen que nos equivoquemos y paradójicamente terminemos corriendo riesgos innecesarios, que podríamos haber evitado. Por eso es importante ir leyendo, preguntando, entendiendo y saber asesorarnos.

[email protected]