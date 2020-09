Por conducto de personal de comunicación social del INE, el titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de ese organismo autónomo, Patricio Ballados Villagómez, envió una carta a la Dirección Editorial de este diario para defender su desempeño en el proceso de formación de los nuevos partidos políticos, a propósito de una queja tramitada en su contra por el presidente de Fundación Alternativa, César Augusto Santiago Ramírez, reproducida antier en este espacio.

Alternativa, al igual que otras cinco asociaciones, no recibió la aprobación del Consejo General del INE para constituirse como partido político con registro nacional. Su dirigente máximo denunció públicamente la animadversión del funcionario electoral. En respuesta, Ballados Villagómez plantea cuatro puntos, mismos que se reproducen textualmente:

El INE cuenta con el sustento, caso por caso, de las afiliaciones presentadas por todas las organizaciones con las que determinó (sic) si eran válidas o no. La información está incluida en la resolución del Consejo General y es pública.

El proceso de validación de las afiliaciones fue aprobado desde diciembre de 2018 (acuerdo INE/CG1478/2018) y confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial antes las inconformidades presentadas. La verificación se hizo con reglas por todos conocidas y consultables permanentemente en www.ine.mx

Con el objetivo de proteger y garantizar el derecho político de asociación, la organización Fundación Alternativa –como cualquier otra dentro de este proceso– pudo corroborar con la Dirección Ejecutiva por qué ciertos registros de afiliación no estaban siendo contabilizados. El INE no “rasura”. Simplemente es garante de que se cumpla la ley.

Todas las afiliaciones de Fundación Alternativa pasaron por diversos procedimientos definidos para corroborar su validez y cada una de ellas fue de conocimiento de esta organización y su representación legal para que hiciera las manifestaciones que considerara a su conveniencia.

En la construcción de la nueva fuerza política, Alternativa realizó 463 intentos de asamblea en todo el país. En febrero –sostienen–, el INE reconoció la validez de 212 de 236 que reclamaba la APN. Pero en las semanas subsecuentes a la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria, en el sistema de la DEPPP desaparecieron progresivamente asambleas, por supuestos faltantes hasta quedar con 196 reconocidas.

“Las inconsistencias llegaron al exceso el pasado jueves 3 de septiembre durante la sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos”, relata Santiago Ramírez, “el sistema reconocía 198 asambleas, en el anteproyecto de dictamen se señalaban 196 y en la nerviosa intervención de Ballados Villagómez reconocía 195. Él distribuyó proyectos diferentes, que una consejera denunció. El 4 de septiembre –cuando el Consejo General votó sobre la validez de las solicitudes de cinco asociaciones políticas– el sistema seguía mostrando 198”.

“Desde el 24 de febrero, el director Ballados evidenció su decisión de eliminarnos del proceso. A la medianoche de ese día, convocó a Alternativa a una reunión de la mañana del día siguiente, en donde pretendía informarnos que de las 236 asambleas realizadas, él había decidido anular varias, lo que impediría la realización de nuestra Asamblea Nacional Constitutiva y así tener excusa de sacarnos del proceso. Gracias a los consejeros electorales pudimos seguir adelante.

“De ahí surge el evidente malestar de Ballados Villagómez. No se pudo salir con la suya y como él sabe que los consejeros no intervienen directamente (por razones que ignoramos) inició su persecución, rasurando 63,628 afiliados, de los cuales 5,286 son de asistentes a las asambleas, en un tortuoso procedimiento que no tiene transparencia ni definitividad y menos certeza. Las compulsas, los cruces, las migraciones siempre las realizan en la clandestinidad, con deficiente modelo administrativo que estamos denunciando ya ante la autoridad correspondiente”.

El 6 de agosto fueron citados a una reunión para cumplir con el derecho de audiencia. “El señor Ballados Villagómez nos convocó mediante un oficio barroco de medianoche en el que, literalmente, nos prohibía discutir nuestros argumentos, permanecer mudos”.

César Augusto Santiago sabe que Fundación Alternativa no fue la única damnificada por los controles de la DEPPP. “Hemos padecido un procedimiento mal diseñado, con un sistema de registro defectuoso que, en plena era digital, obliga a acumulaciones manuales; un modelo de actas que no concluyen nunca ni resuelven nada, monopolio del INE para el registro de asistencia a las asambleas sólo para que el mismo INE después objete sus propios registros y exija a las organizaciones corregir omisiones y errores en los que no incurrieron. Al final, un director pertrechado en un conglomerado burocrático, empeñado en escribir documentos reiterativos para justificar sus prejuicios y legitimar sus venganzas”, suscribió.

