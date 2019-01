Marcelo Ebrard llegó a la cancillería en un momento catártico. Lo hizo durante uno de los últimos procesos de aislacionismo que ejecutan de manera coordinada el Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos, en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.

Internamente, el secretario de Relaciones Exteriores tiene frente a él a una posible rebelión diplomática si el escenario de la disminución de sueldo se aplica a funcionarios públicos que viven en naciones con elevadísimos costos de vida y no me refiero particularmente a embajadores, sino a los que se encuentran debajo de ellos en la estructura laboral.

La decisión de desmantelar las estrategias del sexenio pasado, incluso las exitosas, no ha sido la excepción en materia de política exterior. Fue Luis Videgaray quien articuló la idea de crear el Grupo de Lima después de que la OEA encallara en las aguas de Cancún durante su asamblea. Decenas de diplomáticos de la región aplaudieron la decisión de Videgaray, incluso mexicanos.

La sincronía del Grupo de Lima con el nuevo gobierno mexicano se ha roto de tal forma que resulta indolente apelar al siglo XIX para rescatar, a manera de espeleólogo, frases como “principio de no intervención”, frente a una crisis humanitaria que ha expulsado a 2.5 millones de venezolanos de su país.

Es decir, hablar de diálogo con Maduro es viajar dos años atrás en donde los canales diplomáticos de organismos como la OEA no estaban chamuscados como lo están ahora. Para el venezolano, la palabra “diálogo” es una táctica perversa que consiste en comprar tiempo. Como ejemplo, en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España que se prestó para derrochar esperanzas, entreveían en él a un personaje de buenas intenciones; sin embargo, su postura terminó siendo cómplice de la dictadura.

Ayer, durante la inauguración de la Reunión de Embajadores y Cónsules puede platicar con algunos de ellos fuera de foco, es decir, off the record, y aun fuera de la cancillería. Su enorme preocupación está unos metros de la decepción. “Nos vinieron a hacer comerciales de Morena”, me dijo uno de ellos, en referencia a las intervenciones de Ricardo Monreal y Mario Delgado.

“Se equivocaron de auditorio”, me dijo un viejo lobo de la diplomacia mexicana. “Pensaron que tenían frente ellos a cuadros juveniles de Morena”. Las divergencias ideológicas caracterizan a un sector como el diplomático simplemente porque, en su mayoría, son servidores de carrera.

No es tan sencillo realizar purgas en la diplomacia. Lo que es sencillo es cometer el error de confundirlos con cuadros partidistas.

Veremos de qué manera Marcelo Ebrard sortea los dos grandes retos que tiene frente a él: Venezuela y el trato con los diplomáticos.

Su intención de crecer para saltar a las quinielas presidenciales del 2014 pasa por estos dos retos. Apelar al siglo XIX le puede resultar caro si se profundiza aún más la crisis venezolana.

Su mejor frase de ayer: “Nos preocupan los derechos humanos, en primer lugar, en México”. Sería muy bueno que le preocuparan también los del mundo.

@faustopretelin