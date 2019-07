Martí Batres Guadarrama se autodefinió como “factor de unidad” dentro de la bancada morenista en el Senado de la República. “Tenemos que aprender a reconocer nuestra diversidad, ya no vivimos en la época del pensamiento único”, dijo luego de rechazar que vaya a dejar la presidencia de la Mesa Directiva.

Y es que al amparo de la congruencia y en defensa de la paridad de género, el coordinador de la bancada oficialista, Ricardo Monreal Ávila, prefiguró el escenario del relevo. En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva planteó que ese principio también prevalezca, en la conformación de los órganos de gobierno del Senado (Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva), lo que obligaría al ex gobernador zacatecano a dejar su lugar a una mujer.

¿Alternancia o paridad? En la definición de la reciente reforma electoral política que incorporó a la paridad de género, como principio de observación obligada para la conformación de los poderes, los órganos autónomos y los ayuntamientos, incluidos los de población indígena, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso reformar el Artículo 70 constitucional para que la presidencia de cada cámara fuera ocupada alternadamente por un hombre y una mujer.

Previo a la discusión en el pleno, los legisladores promoventes de las reservas acordaron retirarlas con el fin de agilizar la votación. Al final, el dictamen se aprobó por unanimidad, sin cambios.

La elección de Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política —aprobada por el Pleno— tendría efectos definitivos en lo que resta de Legislatura... a menos de que dejara su escaño.

La intentona de Batres de permanecer al frente de la Mesa Directiva tendría el respaldo de un bloque de senadoras de su partido y de otras bancadas, en el que se contarían a la priistas Claudia Anaya y Vanessa Rubio, además de las panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López.

El senador Armando Guadiana quiso atajar la polémica y sostuvo que ninguna de sus compañeras en la bancada morenista públicamente había hablado de sus aspiraciones. “He podido platicar con senadoras y senadores de Morena y he recibido el reconocimiento y el respaldo de la gran mayoría para continuar un año más al frente de la Mesa Directiva”, insistió el legislador capitalino.

Para entonces, había circulado profusamente un extracto de la entrevista concedida por la senadora Mónica Fernández Balboa al periodista Jesús Sibilla, en la que anticipó su postulación, cuando la presidenta del partido llame a consulta para definir el tema.

La bancada morenista —según Ricardo Monreal— votaría por la permanencia de Batres, en primera instancia. En caso de que no obtuviera el respaldo de la mayoría, procederían a la elección de su sustituta. Además de Fernández Balboa, el ex gobernador zacatecano perfiló a Imelda Castro, Maribel Villegas Canché y Ana Lilia Rivera. En ese escenario, Batres y Martha Lucía Micher impulsarían a la senadora capitalina Citlalli Hernández Mora.

Justo hace un año, Fernández Balboa también compitió con Batres por la presidencia de la Mesa Directiva. Pero el reparto de posiciones estuvo marcado por una petición del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al pleno de la bancada morenista: avalar su decisión de que Monreal Ávila fuera el coordinador.

Morena tendría la presidencia de la Mesa Directiva y entonces, el senador Cristóbal Arias había sumado los apoyos suficientes para llegar a dicho cargo. Monreal tuvo que desplegar sus dotes negociadoras para convencerlo de que cediera la posición a Batres.

La disputa por la posición, ahora, amenaza con la unidad en la bancada oficialista.

EFECTOS SECUNDARIOS

RUPTURAS. Sin el aval del gobierno federal, un bloque de diputados de Morena al Congreso de Hidalgo, encabezados por Ricardo Baptista, presentó una iniciativa de reforma constitucional que disminuiría los espacios de poder que detenta el Ejecutivo priista, Omar Fayad. El periodo de sesiones cerrará con el último día de este mes y no obstante que el bloque morenista se dividió (la mayoría sigue con Baptista), la bancada priista ha llamado al resto de las fuerzas políticas a boicotear el paquete de reformas promovidas por el llamado Grupo Universidad. El gobernador Fayad había acudido a la Secretaría de Gobernación para exigir que se cumpla el acuerdo firmado hace 10 meses, pero no obtuvo respuestas. “Ya no me meto. Éxito”, respondió lacónico el subsecretario Ricardo Peralta Saucedo, quien afronta críticas también por su injerencia en el Congreso de Baja California.

LOCALISTAS. A tres meses de la Feria de San Marcos, fueron divulgados los resultados de un estudio elaborado por Consulta Mitofsky, de Roy Campos, sobre lo que piensan los hidrocálidos de ese magno evento, que dejó una derrama económica de 296 millones de pesos: aceptan los beneficios de los visitantes pero piden más espectáculos de índole familiar y precios más accesibles. Y 48% de los entrevistados opinó que la feria de este año —que tuvo a Chihuahua como estado invitado— fue mejor que la del 2018.

OBSERVANCIAS. El Tribunal Electoral del Poder Judicial emplazó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI para resolver a la brevedad las denuncias interpuestas por Lorena Piñón Rivera contra Ivonne Ortega Pacheco (ambas candidatas a la presidencia nacional del tricolor) por presuntos actos anticipados de campaña, una “ostentosa campaña”.

Mientras crece el pleito entre las aspirantes, el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, tampoco pasa por una buena época: ayer abandonó Twitter por unas horas”. A los que nos atacaron, nos hicieron más fuertes”, posteó cuando reactivaron su cuenta. “Nada nos va a detener, seguiremos difundiendo propuestas en un marco de civilidad, unidad y respeto”.

PRECISIÓN. El abogado José Óscar Valdés, cercano a la Cuarta Transformación, precisó que el amparo promovido por la ratificación de notarios titulares en el Estado de México es un recurso distinto a la apelación por los nombramientos provisionales realizados por el entonces gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, y es contra un nuevo actor: el gobernador Alfredo del Mazo, quien intentó legalizar un acto ilegal. “Se subió al ring” por una acción que ni siquiera era suya y además se encontraba cuestionada”, sentenció.

