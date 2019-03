Aprobada la reforma constitucional para la Guardia Nacional, el apuro será la aprobación de la ley reglamentaria que regule todo el quehacer de esa corporación, en cuyas manos estará la lucha contra la delincuencia, la común y la organizada.

Seguramente dichas leyes nos dirán de dónde saldrán los investigadores, los peritos forenses y los especialistas en cibernética, por ejemplo, además de los pendientes administrativos, las minucias de salarios, prestaciones y viáticos.

Habrán de apurarse Mario Delgado y Ricardo Monreal para que las leyes secundarias también sean aprobadas fast track. Si no, el gobierno lopezobradorista no podrá probar su fórmula contra la inseguridad.

Hay madrugadores morenistas

Empiezan a aparecer listas de miembros, de funcionarios y dirigentes políticos de Morena, a los cuales se les empieza a ver posibilidades para aspirar a la candidatura presidencial del 2024, lo cual parece prematuro, pues apenas cumplió 104 días este gobierno.

Eso no desalienta a partidarios y malquerientes para insistir en incluir a personalidades de Morena en la lista de eventuales aspirantes a la Presidencia, con lo cual ya integraron una incipiente legión de madrugadores.

No es coincidencia que todas las listas aparezcan encabezadas por la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero no sabemos si la incluyen porque la quieren mucho, o si la incluyen por no quererla.

Voto, cada uno tiene su lectura

Con una sombrilla tan amplia como la que construyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero para fundar Morena, luego para atraer a su campaña por la Presidencia a personas de todo el espectro político nacional imaginable.

Ya en la Presidencia, los más diversos grupos reclaman que los electores, al emitir su voto por el hoy presidente, sufragaron por la agenda de cada uno de esos grupos. “Votaron por las causas de la izquierda”, “votaron por las agendas progresistas, por las causas de vanguardia social”, dicen.

Ninguno acepta que los 30 millones de votos del 1 de julio fueron porque los convenció el candidato López Obrador de ser el único capaz de terminar con la corrupción, fuente de todos los males nacionales. Nada más que por eso, pero nada menos.

NOTAS EN REMOLINO

Ya repuesta, la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, debe prepararse para su comparecencia ante las comisiones de diputados para justificar las decisiones draconianas en el tema de las estancias infantiles. Para empezar, pregunte cuántas guarderías tienen el IMSS y el ISSSTE y las larguísimas listas de espera, porque no hay espacio para todos sus derechohabientes... Por cierto, los funcionarios del ISSSTE descubrieron al Congreso la fórmula para el agua tibia. Les dijeron que la institución tiene un déficit de 9,000 millones de pesos. ¡Cómo si fuera una gran novedad!... La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, habrá de sacrificar ideas preconcebidas al abordar el tema del conflicto de la UAM. Los dirigentes de los trabajadores buscan a los empleados de otras universidades para promover la “equidad y la igualdad”. Existe el riesgo de disgustar a los académicos, pero, sobre todo, de alborotar a los estudiantes. Eso sí sería un sofocón... A dos años y medio de que termine su periodo de gobernadora, la mandataria sonorense Claudia Pavlovich se la piensa mucho para buscar la dirigencia nacional del PRI. No falta quién le haya dicho que sería un salto al vacío... A propósito del PRI, Ulises Ruiz con el doctor José Narro. Alguna vez dijo la Tía Elena, ya basta de tantos desfiguros... Recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los dirigentes evangélicos. Les ofreció revisar el tema de concesiones de televisión. ¡Órale!...

