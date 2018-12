En todo el mundo, la clase política busca legitimar sus causas mediante el uso de determinadas ideologías para elaborar su discurso. Para el análisis objetivo, sin embargo, es conveniente buscar el apego a la verdad, poner las cosas en la perspectiva adecuada, tomar en cuenta la realidad doméstica y evitar comparaciones extralógicas innecesarias.

Tanto el liberalismo como el populismo fueron ideologías que se crearon en Europa. La primera en Inglaterra y, la segunda en EU, con antecedentes históricos que se pueden remontar al factio popularium de la Roma antigua y posteriormente a Rusia. Difícilmente ideologías que surgen en economías avanzadas pueden ser adaptadas correctamente en naciones que, como la nuestra, tienen un nivel de desarrollo económico ancestralmente muy inferior, al igual que una evolución democrática sumamente limitada. En otras palabras, en cuanto a su cultura, economía y política; Europa y EU no son México.

El país nunca tuvo un modelo económico de desarrollo sustentado en el liberalismo y, si no ha sido una plena economía de libre mercado, tampoco derivó en un Estado benefactor, por lo que no se pudo haber reaccionado a éste con una economía neoliberal. Lo mismo podemos decir del populismo, en donde sectores socialistas y comunistas utilizan el término populista para definir a gobiernos que, aun defendiendo a grupos populares, no pretenden terminar con el sistema capitalista, sino reivindicar a estos grupos que han sido excluidos de este sistema, mismo que nunca se ha tenido en México y, por ende, no podríamos transitar al neopopulismo producto de la aplicación de políticas económicas keynesianas en Latinoamérica, por ejemplo.

En consecuencia, no se puede argumentar que México fue una economía neoliberal los últimos 36 años como tampoco que con el cambio de régimen que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, asistiremos a la implantación del neopopulismo como modelo económico de desarrollo. El neoliberalismo que surge en la Inglaterra de Margaret Thatcher privatizó todas las empresas estatales y bajó los impuestos a las personas con mayores ingresos para detonar el crecimiento. No se conoce un solo caso de corrupción tanto en el proceso de privatizaciones como en la baja de impuestos. Lo que sí existe es: concentración de riqueza, evidencia empírica de que los mercados sensibles no se autorregulan por sí mismos y que la disminución del gasto público no aumenta el crecimiento y mucho menos baja la pobreza. Con cierta razón, el modelo neoliberal debe ser cuestionado.

En el caso de México, no hemos sido ni de lejos una economía neoliberal. Los impuestos no han bajado ni para unos, ni para otros, sencillamente 60% de las personas en posibilidades de hacerlo, no los pagan porque están en la informalidad toleradas por los políticos a cambio de votos y, del otro lado, los impuestos más bien se suelen condonar a un grupo de empresas coludidas con el gobierno a escondidas del resto de la gente que es constantemente amenazada por la fuerza inquisidora, recaudatoria, aplicada para unos pocos causantes cautivos. El proceso de privatizaciones de más de 1,000 empresas no arroga un solo caso de éxito. El gasto no ha disminuido, la deuda ha aumentado estrepitosamente y no se ha crecido muy poco. Con el beneplácito del gobierno, tenemos una grave concentración en los mercados bancario, energético y de telecomunicaciones.

En materia económica, tanto el liberalismo como el neoliberalismo nacen en naciones desarrolladas generadoras de riqueza. Nuestra economía, como el resto de América Latina, está sustentada en la extracción de rentas y el histórico contubernio entre la clase política y la clase empresarial para la explotación básicamente de recursos naturales y humanos. Por su parte, el populismo y el neopopulismo surgen de la necesidad de fortalecer la figura del Estado para promover una mayor igualdad social, el antielitismo y la movilización social, empero, lo anterior, parte de una histórica existencia de un Estado con un alto grado de democratización, fortaleza institucional y un sólido Estado de Derecho todo ello, poco existentes en nuestros países.

Bajo la legitimidad y calidad moral del nuevo gobierno se debe buscar, a mi juicio, establecer las bases necesarias para que la gente vulnerable que está marginada de todos los procesos socioeconómicos y políticos esté en el centro de las prioridades nacionales. Este nuevo modelo de desarrollo, partiendo, desde luego, de nuestra propia realidad cultural y política y, siguiendo los principios elementales de la economía moderna como la disciplina fiscal y monetaria, la apertura comercial y la baja en impuestos al trabajo para fomentar al empleo.

