¿Los mercados financieros ya han tocado piso?

Este fin de semana volví a preguntar en twitter sobre los temas que a mis lectores les interesan. Yola me pidió mi pronóstico para las acciones y me preguntó si pensaba que ya habíamos tocado piso.

En realidad es imposible saberlo, pero también es completamente irrelevante. Lo único cierto es que las bajas valuaciones pueden representar una gran oportunidad, aún si los mercados siguen cayendo.

La psicología sobre inversiones es fascinante. La gente se vuelve eufórica cuando los precios suben y cuando las valuaciones están elevadas. Eso se da porque muchas personas persiguen rendimientos, ven que otros han ganado y ellos quieren ganar también.

Curiosamente cuando los precios bajan, muchos se desaniman y otros se asustan. Es en esos momentos cuando se pone a prueba la verdadera tolerancia al riesgo de las personas. En ciertos momentos se dan ventas de pánico: parece que el mundo se está cayendo a pedazos y uno quiere “salvar” lo que queda.

En realidad debería ser al revés. Los inversionistas inteligentes son los que saben comprar cuando los mercados están baratos y los que saben vender cuando las valuaciones son elevadas. Esto es exactamente lo que significa esta frase que se le atribuye a Warren Buffett: Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful, que se podría traducir como “Sé temeroso cuando los demás sean ambiciosos, y ambicioso cuando los demás sean temerosos”.

Es también importante dar un poco de perspectiva y para eso conviene hacer un zoom out. Si uno mira la gráfica del índice S&P 500 entre octubre de 2007 y marzo de 2009 parece que el mundo se está cayendo a pedazos. El Índice perdió más de 50% de su valor en ese periodo. Pero si uno aleja la gráfica hacia un horizonte mucho mayor, parece simplemente una pequeña caída que se recuperó poco tiempo después. Eso mismo se observa cuando uno estudia cualquier otro periodo de fuerte baja en los mercados financieros.

Pongamos entonces este momento de los mercados financieros en perspectiva. No es diferente a lo que ha sucedido antes. ¿Hemos tocado fondo? Nadie lo sabe, como nadie lo supo en ocasiones anteriores. ¿Los mercados se recuperarán rápidamente? Es imposible decirlo y todo depende de lo que pase en el mundo y de en cuánto tiempo se logre controlar la inflación y se retome el crecimiento económico. Podrían pasar meses, pero también años.

Siempre he dicho que en inversiones lo más importante es la constancia y la disciplina. Ahorrar cada mes y añadir ese dinero a nuestro portafolio de inversión –aquél que hemos definido de acuerdo con nuestro horizonte de inversión y a nuestra tolerancia al riesgo. Los mercados son cíclicos y si estamos invirtiendo a largo plazo, viviremos varios momentos de euforia y otros de gran preocupación. Habrá momentos de gran crecimiento económico y otros de recesión.

Ahora bien, lo que sí es importante es definir correctamente nuestra asignación de activos: debe ser adecuada a nuestro horizonte de inversión y nuestra tolerancia al riesgo, la cual, como mencioné, puede haber sido puesta a prueba con las bajas que estamos viviendo en los mercados. La tolerancia al riesgo es algo que va cambiando con nuestra edad, con nuestra experiencia en los mercados y a medida que se acerca nuestro objetivo de inversión. La composición de nuestro portafolio tiene que evolucionar con ella (pero los cambios deben hacerse en momentos de mayor estabilidad). También es fundamental rebalancear por lo menos una vez al año (y hacer un “cierto” rebalanceo con cada aportación).

Recordemos que el objetivo de cualquier portafolio de inversión es primero controlar el riesgo y después encontrar la combinación de instrumentos que, para ese nivel de riesgo que deseamos asumir, pueda maximizar el rendimiento. En otras palabras: primero el riesgo, luego el rendimiento. Lamentablemente muchas personas actúan al revés: persiguen rendimientos sin darse cuenta del riesgo que están asumiendo.

