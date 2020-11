Los mercados no tienen cariño por nadie como puedes ver, solo aversión a lo incierto. Queda aún el suspenso sobre la conformación del senado, hay que definir dos asientos que podrán nivelar la balanza de poder.

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una semana que arranca con euforia en los mercados.

Unos de los grandes laboratorios compartió que su prototipo de vacuna contra Covid-19, juntó evidencia de 90% de abogacía en contra de dicho bicho, algo que sin ser experto y con las ganas que tenemos de volver a lo normal, suena fantástico, sin embargo como sabes en el detalle fino se esconde el diablo y estamos aún lejos de saber qué estado de infección es el que realmente se inhibe, sea lo que sea el movimiento hacia adelante es lo más destacable.

Hay que ser claros, falta mucho antes de que lo normal sea justo eso, normal. La vacuna tendrá que ser aprobada y luego el reto será distribuirla, el invierno se acerca como decía Jon Snow, y son esos los tiempos más complicados entre gripas estacionales y Covid.

La agenda hacia adelante se mueve lento a otra velocidad, los norteamericanos han votado en mayoría por quien hoy se autoproclama presidente electo Biden, la mayoría está clara, pero a nivel de distritos electorales aún hay trabajo que hacer en el voto por voto, casilla por casilla, ya te sabes ese cuento, y ya sabes en que termina.

El rey ha muerto, viva el rey. Los mercados no tienen cariño por nadie como puedes ver, solo aversión a lo incierto. Queda aún el suspenso sobre la conformación del senado, hay que definir dos asientos que podrán nivelar la balanza de poder, el mercado siente que los republicanos tendrán capacidad de mantener la mayoría ahí y con ello frenar iniciáticas “progresistas” extremas que suenan bien en la utopía, pero complicadas en la práctica.

Para lo nuestro queda claro que hoy el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) compartirá su balance de oferta y demanda, amplio análisis se desprenderá del mismo, el mercado busca señales de agotamiento en los inventarios de soya principalmente.

China ha sido una aspiradora comprando soya, EU está solo en el abasto al mundo una vez que Brasil y Argentina están apenas en siembra, falta mucho tiempo para ver abasto sudamericano fluyendo y en ese “falta mucho” lo más delicado es el clima, este es un supuesto año niña, y un patrón climático de esa índole sugiere sequía en la parte centro norte de Argentina, y el sur de Brasil principalmente, seguro estoy que compartiremos narrativas de espanto al respecto y que la capacidad de recibir cultivos suficientes será retado contantemente.

Hoy sabemos que China está en una capacidad productiva muy distinta, Covid-19 para ellos no es un problema, han confeccionado nuevos planes de mediano y largo plazo y sus consumos de materias primas se sugieren sólidos, los operadores saben que tendremos un apoyo constante de la demanda, llámese demanda China pues el resto del mundo está en una condición y velocidad muy distinta, no es sencillo comprar materias primas a los costos actuales y vender pollo, cerdo, huevo, res, etc.

A los precios de venta actuales, las industrias de producción cárnica están muy complicadas y la economía real muy lastimada, estamos en ese orden atrapados en la dualidad de una demanda comandada por China, y el asedio de los especuladores que huelen problemas productivos por efectos climáticos, y un índice del dólar perdiendo potencia. el dólar débil es promotor alcista de commodities tasados en dólares, y en ese remolino estamos de momento.

El ciclo norteamericano está definido, el abasto existe, pero no está disponible y ahí es donde tenemos una dicotomía pues el precio lo pone lo que circula independientemente de que, en términos de balances, en el mundo no haya faltantes.

Te recomiendo seguir ignorando los análisis fundamentales de siempre, el 2020 está siendo disruptivo en muchos frentes, es difícil hacer márgenes en la industria pecuaria y es más difícil sugerir alzas a los consumidores.

El mundo cambia, habrá nuevas configuraciones geopolíticas, los gobiernos deben alistarse a la distribución de vacunas y la ciudadanía mientras tanto, hacer todo lo humanamente posible para seguir siendo disciplinados “Winter is coming”. Animo.

aochoa@rjobrien.com