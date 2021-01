Esta semana tuve la oportunidad de platicar con la embajadora de Finlandia en México, Päivi Pohjanheimo, para conocer de primera mano el trabajo que de forma tan exitosa ha logrado éste país en la lucha contra la pandemia. Finlandia acumulaba hasta el 23 de enero 644 personas muertas por la pandemia de SARS Cov-2, lo que equivale a 11.67 por cada 100,000 habitantes, para tener contexto, en España la tasa es de 118.66 fallecimientos por cada 100,000 habitantes y en México de 118.14. Tienen, junto con El Vaticano, la menor tasa en todo el continente europeo.

La conversación me llenó de lecciones que van mucho más allá de estrategias de control epidemiológico, y que sin duda han sido parte de un gran manejo de la pandemia, pero también de sus siempre excelentes resultados en educación, bajísimos índices de corrupción y altos índices de calidad de vida.

Después de felicitarla por el gran manejo de la pandemia que en su país han hecho, lo primero que respondió, fue que en esta historia no se puede mencionar que haya ganadores, todo el mundo está sufriendo pérdidas y ellos también. Luego me compartió cómo era que contaban con cualidades geográficas y poblacionales que habían ayudado, incluso en las ciudades, mantener la distancia entre las personas es posible, por ser un país escasamente poblado. La familia nuclear no incluye a la generación de los abuelos, que viven en sus propias casa o en casas para la tercera edad.

Otro de los puntos importantes es la confianza que la población tiene en la ciencia y por ende en las indicaciones que el gobierno hizo. “No cuestionamos eso.” El gobierno enfrentó la pandemia con transparencia y firmeza ante la ciudadanía. Asumiendo lo delicado y complicado de la situación.

Por primera vez en tiempos de paz, el gobierno declaró estado de emergencia, lo que le permitió aplicar 3 semanas de encierro a Helsinki, su capital. De esa forma pudieron controlar los contagios, y después de tres semanas pudieron continuar con la normalidad. La restricción no se repitió. Las escuelas se trasladaron al entorno digital, al finalizar la primavera. Ahora, la escuela primaria ha vuelto a las aulas, pero se cierra de inmediato si hay contagios en la escuela o familias de los alumnos. El resto continúa con clases virtuales.

Por el momento, no permiten vuelos directos de Gran Bretaña, Irlanda y Sudáfrica por la variante del virus, y todos los extranjeros que llegan al aeropuerto internacional de Helsinki les hacen una prueba para detectar el virus. Además les aconsejan una cuarentena de 10 días, que puede ser de dos o tres días, si tienen dos pruebas negativas. Aclara: no es obligatorio, pero lo hacen, porque es un servicio que les estamos ofreciendo.

La contracción económica fue de 3.3% y para aliviar la situación han otorgado préstamos o subvenciones a las empresas, lo que ha logrado mantener el empleo y tener un número menor de quiebras.

Tomarse la pandemia con la seriedad que requiere, informar con transparencia, transmitir el sentido de urgencia a la población, humildad, decisiones fundamentadas en la ciencia y pensamiento enfocado en la colectividad. Todas estas son características que comparten los países que han tenido el mejor control de la pandemia.

Admite, no están en la lista de los países con mayor avance en la vacunación, pero esperan que pronto, toda la población que así lo decida, pueda recibir la vacuna.

pamcerdeira@icloud.com