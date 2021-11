El Presidente de la República propuso al Congreso Federal limitar, a partir del 2022, la deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta (ISR) de los donativos entregados por cualquier persona física a una donataria autorizada al monto que resulte menor entre cinco veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización (poco más de 160,000 pesos) o 15% del total de los ingresos de dicho contribuyente.

El Congreso, dominado por el partido en el poder, aprobó la iniciativa sin moverle una sola coma. No parece una buena idea.

La exposición de motivos poco o nada dice sobre las razones para limitar estas aportaciones. La pluma presidencial sólo señala que “a fin de proporcionar un efecto progresivo a lo establecido en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se pone a consideración de esa Soberanía eliminar la excepción contenida en su último párrafo”.

Los razonamientos son, en realidad, otros y tienen que ver con quienes organizan y promueven a instituciones filantrópicas en el país. El Presidente ha manifestado que la filantropía debe mantenerse de aportaciones, pero no con cargo a sus impuestos.

Hemos señalado en otros espacios que, pese a las notorias diferencias entre los impuestos y la filantropía, en donde aquellos son legalmente obligatorios y ésta implica aportaciones voluntarias, ambos conceptos guardan una estrecha relación entre sí, por constituir contribuciones de un particular a favor de una causa que una generalidad considera conveniente o adecuada.

Los impuestos satisfacen necesidades colectivas representadas en el gasto público (presupuesto de egresos), mientras que la filantropía allega recursos para las necesidades de ciertos grupos –dentro de esa gran colectividad– que requieren de bienes o servicios que el presupuesto no alcanza a cubrir.

Por esta razón, los gobiernos reconocen en la filantropía un papel complementario al del propio Estado, y lo hacen –precisamente– por el lado de los impuestos, exentando a las instituciones o asociaciones sin fines de lucro del ISR por dichas aportaciones y otorgando la deducibilidad –también en el ISR– de las aportaciones hechas por sus donantes, siempre que dichas entidades cuenten con la autorización del fisco para operar como donatarias y transparenten a los donantes la utilización de cada centavo que reciben.

No existe economía avanzada en la que su presupuesto de egresos baste para cubrir las insuficiencias de toda la población. La vía fiscal asegura la satisfacción de algunas de estas necesidades de quienes no las reciben directamente del Estado, como lo es la deducción de gastos médicos o colegiaturas. Lo mismo sucede con grupos vulnerables. Si el Estado no cubre sus necesidades, la filantropía lo puede hacer. Así funciona en todo el mundo.

En un país como el nuestro, con los terribles índices de pobreza y los precarios servicios públicos a grupos que requieren atención médica o asistencial, no parece buena idea desincentivar a los donantes.

Al Presidente le molesta que la deducción sea el incentivo que motive al donante. Si el herido en la Cruz Roja, el anciano asilado o la niña que recibe un tratamiento para el cáncer no hacen ese juicio moral, no le corresponde al Presidente hacerlo.

