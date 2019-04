Uno entiende las motivaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para confrontar en el tema de seguridad a quienes todavía ve como adversarios políticos, pero valdría que reconsiderara lo que parece son todavía premisas de campaña.

Igual, la oposición política y de agrupaciones de la sociedad civil que confrontar acremente, un día sí y otro también al gobierno lopezobradorista, deberían evaluar si la seguridad debe ser liza para diferencias partidistas e ideológicas.

Hay ejemplos, Veracruz, Chihuahua y otras entidades, donde las riñas ideológicas y partidistas ocupan el tiempo de funcionarios y políticos, son entidades donde aumenta la violencia criminal. No los distraigan, dicen las bandas criminales.

ISSSTE, no dé ideas, señor Ayala

Los directivos del ISSSTE no quitan el dedo del renglón, aunque, por instrucciones presidenciales ya salieron a explicar que, pese a “la quiebra técnica del instituto”, no se corre ningún riesgo de que no se paguen pensiones y prestaciones a los derechohabientes.

El objetivo de este campanazo mediático se afirma en círculos de la institución, es buscarles responsabilidades a los antecesores de la actual dirección, aunque en el rejuego salga raspado el ISSSTE.

Luego, si el escándalo de “la quiebra” es político, mal hace el líder sindical de la burocracia federal, Joel Ayala, en decirles que contra esa quiebra pueden usar las reservas disponibles, pues cuando eso se hizo en el IMSS, pasaron casi 20 años para reponer las reservas.

Empeorarán conflictos en la frontera

Tanto las publicaciones estadunidenses como las mexicanas sobre el incidente fronterizo entre soldados mexicanos y guardias fronterizas estadunidenses serían apenas pie de nota, si en ambos lados se conociera la realidad de la frontera común.

Para entender la explicación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la trivial del incidente, habría que conocer esa parte de la frontera México-Estados Unidos, donde tramo en tramo la línea divisoria la marcan unas mojoneras de concreto.

Por supuesto, es más grave la ignorancia estadunidense, porque facilita las estridencias de la Casa Blanca. Harían bien en la cancillería en prepararse, porque eso apenas comienza. Trump no va a mejorar, va a empeorar.

NOTAS EN REMOLINO

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que, si es necesario, no esperará a que el Congreso cambie el 35 constitucional que determina las consultas ciudadanas y dejó claro que hará sus propias consultas. Lo legal es lo de menos... Es evidente que el remate de aeronaves y helicópteros que empezó ayer permite concluir que los miembros de la Guardia Nacional, aún en emergencias, se trasladarán por tierra. A menos que también usen vuelos comerciales... Los titubeos hacendarios para las licitaciones ya empezaron a hacer peligras la impresión de los libros de texto gratuitos, y por primera vez en casi 60 años podrían no entregarse a tiempo en las escuelas... Muy optimista el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, quien fijo espera que los senadores trabajen en comisiones durante el receso que empieza el 1 de mayo. Jajaja... Si se imponen los legisladores de Morena, los mexicanos imitaremos a ingleses y alemanes. Consumiremos calientes las cervezas. Faltaba más...