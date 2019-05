Buenos días, buenas tardes o buenas noches, así te saludo en todos los tiempos. Al mal paso darle Gerber dicen por ahí, y hoy el electorado que avaló al presidente actual lo tiene que tolerar, así es la democracia, y usando una frase de contexto diremos que si te gustan los duraznos te aguantas la pelusa.

Me imagino que tienes claro que me refiero a la elección que puso en la Casa Blanca a Donald Trump, quien con la guerra comercial con China ha puesto en aprietos a buena parte de su electorado, conformado por agricultores en el Medio Oeste que tienen problemas varios, como un clima que no es favorable y los retrasos de siembra, que se agudizarán una vez que regresen las lluvias en los próximos 10 días.

Nos acercamos a zonas límite de siembra, especialmente en los estados del norte cuyos ciclos agrícolas son más cortos por el frío.

Los agricultores de EU no pueden comercializar en espera de una resolución con China y tras los anuncios del presidente Trump del fin de semana, la espera de al menos los últimos 10 meses agudizala agonía.

El mundo estaba dando por hecho una resolución esta misma semana, sin embargo, parece que la presión que pone la Casa Blanca en el tema deja en la nada el cierre de este capítulo. El viernes veremos aranceles escalar de 10 a 25% en 250,000 millones de dólares equivalentes de mercancía que EU importa de China, y no es todo, Trump amenaza con ponerle el mismo tratamiento a los más de 300,000 millones de dólares restantes.

La paciencia y la tregua se agotaron, está claro que el presidente chino tiene lo que no tiene Trump y eso es tiempo. Trump necesita resultados pues busca la reelección, sin embargo, el presidente chino no tiene prisa, la democracia no le estorba y así en la cúspide como nuevo emperador, lo único que necesita cuidar mientras trascurre el tiempo es no debilitar su posición estratégica. El señor Jinping no puede ser sometido o de lo contrario perdería el estatus total que tiene y no es parte del diseño.

La escalada de tono en la guerra comercial nos muestra que este tema va mas allá del dinero, no se trata de comercio, sino de dominio geopolítico y los chinos aprietan fuerte a muchos de los más leales seguidores de Trump.

Los aranceles de 25% que puso China a la soya, deja claro que su intención es ejercer presión interna para que la mujer y el hombre de campo reclamen un espacio abierto para comercializar, cosa que no han podido hacer y tienen montañas de granos y oleaginosas.

Hemos visto cómo la demanda se colapsa, entre la disputa comercial y la mortandad porcina, China está comprando mucho menos en un ambiente productivo que ha ligado producciones generosas, tan generosas que el precio necesita hacer que revienten productores y bajar el abasto. En ese camino estamos y con Trump catalizando efectos bajistas con sus declaraciones en Twitter hemos visto sendas caídas de precio y un efecto de pronóstico reservado si las cosas siguen como van.

¿Seguirá bajando el precio de granos y oleaginosas en Chicago? ¿Qué tanto más podrá caer? ¿Hasta cuándo saldrán los especuladores de sus posiciones vendidas? ¿Sabes que los especuladores tienen casi 40 millones de toneladas de maíz y casi 20 millones de toneladas de soya vendidas en el mercado de Chicago? ¿Con el clima hostil, no deberíamos estar construyendo una prima climática en los precios de maíz? ¿Cuál será el efecto real de la destrucción de la demanda en China tras el brote de la fiebre porcina africana?

Muchas preguntas en el aire, pero digamos de momento que primero tenemos que ponerle una prima al evento del “NO” arreglo comercial, y el mundo estará poniéndole algún tipo de recalibración al riesgo del no arreglo. Una vez que esto quede despejado empieza la diversión porque el resto se arregla con arbitrajes.

El no arreglo implica que Sudamérica sea más participativo de la demanda china, y los norteamericanos de la demanda del resto del mundo, eso es el peor escenario posible para México que estará siendo embestido con un torrente de granos oleaginosas y cárnicos enorme deprimiendo más los precios al sector productivo nacional.

La administración de riesgos en México ha hecho que el campo sea muy dependiente de la apertura de ventanillas para el acomodo de la agricultura contratada y coberturada, mecanismo que este año llega en un momento muy difícil, los precios están muy deprimidos y a nivel nacional hay sendas cosechas que deben ser movilizadas.

La situación de abasto disponible nos deja en instancias complicadas para el campo, y en días pasados hemos visto la opinión del campo en mesas de diálogo y convocatoria abierta.

La presente administración tendrá un juego delicado que arbitrar, los excedentes productivos y la inestabilidad geopolítica opinan en precios y las opiniones son muy bajistas de momento, la misma industria compradora está complicada pues el usuario se está equivocando en la compra en un mercado bajista que les ofrece el reto de atrapar cuchillos cayendo.

El buen comprador se mide cuando compra en mercados bajistas, el comprador promedio resalta en mercados alcistas, todas las compras le quedan bien cuando el mercado es alcista, pero del lado inverso no tanto.

No quiero distraerte de más, sólo tratar de hacer hincapié en el efecto de que este mercado es capaz de mantenerse irracional más tiempo que uno solvente y la moneda está en el aire.

¿Administras tus riesgos? Y en ese respecto te pregunto, ¿estás en buenas manos?

Ánimo.

[email protected]