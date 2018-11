El Brexit demuestra que se trata de una amputación sin anestesia y no de una extracción de un tumor benigno, como lo pensaron los británicos euroescépticos el 23 de junio del 2016, día en el que cruzaron mayoritariamente la boleta a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Tres crisis se atravesaron en el espacio temporal del Brexit: la deuda soberana de los países del sur de Europa, el conflicto bélico en Ucrania y el enorme flujo de inmigrantes en Italia y los Balcanes. De manera endógena, el Reino Unido maduraba el nuevo mapa ideológico que reflejaba una convergencia del bipartidismo en el centro del espectro. Por un lado, la Tercera Vía de Tony Blair convirtió al Partido Laborista en una formación de clase media, marginando a la demografía original del partido, la clase trabajadora. Por otro lado, los tories, descolocados por la disipación del thatcherismo, moderaron su discurso para evitar una gangrena de votos.

En frente de ellos, la Unión Europea, cuya arquitectura comenzaba a colapsar porque la evolución de sus objetivos ambiciosos, para muchos ciudadanos, no se sostenía en los pilares de las instituciones de Bruselas por carecer de legitimidad democrática.

La resultante: crisis de identidad que, al día de hoy la Unión Europea no ha podido encontrar solución.

Manuel Castellas, en el prólogo del libro que él mismo complia, La crisis de Europa (Alianza Editorial, 2018), escribe: “Cuando llegó la crisis (en referencia a la del 2008), las identidades nacionales volvieron a afirmarse rápidamente, llevándose por delante un proyecto identitario que, en cualquier caso, se limitaba en gran medida a las élites políticas y económicas. Por añadidura, debido al déficit democrático del sistema institucional europeo, cada crisis agravaba la crisis de legitimidad política, y fracturaba las sociedades entre los cosmopolitas y los locales, entre el norte y el sur de Europa y, para muchos, entre nosotros y los demás”.

La crisis de identidad comenzó a desfigurar los rasgos fundacionales de la Unión Europea como una zona común para evitar conflictos bélicos; una nacionalidad compartida, ser europeo; ente supranacional a cambio de recibir beneficios de las sinergias comerciales y monetarias.

Años atrás, en el 2004, el Reino Unido y Alemania vieron converger sus intereses con el ingreso súbito de 10 países del Este a la Unión Europea; los políticos británicos, pensando que la evolución política del gremio entraría a una zona de baja velocidad, lo cual refrendaría su naturaleza euroescéptica, y los funcionarios alemanes, reconstruyendo su zona de influencia geopolítica en el seno de la Unión Europea sin temor de perder su hegemonía.

Quince años después, la demografía blanca, con pocos estudios y descobijada por el bipartidismo británico, salió a las urnas para apoyar el Brexit.

Cuidado al pensar en un deseo, se puede cumplir

Desde las elecciones legislativas del 2010, los tories comenzaron a presionar a Cameron para que organizara un referéndum sobre la permanencia o no de su país en el Unión Europea. La crisis del 2008 y los flujos de inmigrantes, como entorno. “Desde el 2004, la tasa anual de aumento de inmigrantes nacidos en los nuevos países miembros de la UE ha rondado los 120,000; en el 2014 ya había casi 1,500,000 trabajadores de ese tipo viviendo en el Reino Unido”, recuerda Castells.

En el 2013, el panorama que tenía Cameron para reelegirse era sombrío... hasta que lanzó la oferta del Brexit. En el 2015 su partido ganó las elecciones de una manera holgada y cumplió su promesa.

Pero la victoria del Brexit le costó el puesto a Cameron. Su heredera, Theresa May, no ha logrado atenuar la polarización que vive su país, por lo que no hay acuerdo que satisfaga a los dos polos: los que votaron a favor del Brexit no desean un acuerdo soft, y los que votaron por quedarse en la UE y, sobre todo, los arrepentidos por no haberlo hecho, desean un segundo referéndum.

Theresa May se va quedando sin piel.

Shailesh Vara, secretario de Estado para asuntos de Irlanda del Norte, renunció a su gabinete. Suella Braverman, subsecretaria de Estado para el Brexit, renunció. Dominic Raab, ministro del Brexit, renunció. Esther McVey, ministra de Trabajo y Pensiones, renunció después de un enfrentamiento a gritos con May en una reunión la noche del pasado martes.

En esa reunión 11 de los 30 funcionarios más cercanos de su gabinete, rechazaron el acuerdo, y desde la Cámara de los Comunes, Jacob Rees-Mogg expidió una forma administrativa para derrocar a May.

“Voy a sacar esto adelante (...) Yo sigo”. Dijo May. Los pesos pesados de su gabinete la siguen apoyando, sin embargo, la posibilidad de encuadrar el acuerdo con la UE en un triángulo se ve difícil.

La crisis de identidad tambalea a May pero, lo más grave, también a la Unión Europea.

Regresan la xenofobia revestida de partido político. Se va Merkel y llegan los ultras. ¿Qué espera la Unión Europea para reinventar su vacuna?

