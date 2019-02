El 29 de marzo, la fecha inamovible para un Brexit duro si no había acuerdo con la Unión Europea, ya no es inamovible. Theresa May, una vez más contra las cuerdas que ella misma —y David Cameron con su referéndum— ha puesto en el camino, ha abierto la puerta a un retraso si no se aprueba el acuerdo.

Los británicos tenían hasta ahora la mejor de las situaciones posibles dentro de la Unión Europea. Vale que debían contribuir al presupuesto —sólo faltaba— y abrir sus fronteras —lo mismo que hace el resto de estados miembros—.

Pero, a diferencia del resto, no estaban sujetos al euro, lo que les permitía un mayor margen de maniobra con la política monetaria, así como no someterse al criterio de déficits excesivos ni al sistema europeo de bancos centrales y sus reglamentos.

Es decir, era como estar en la comunidad de vecinos, pero pudiendo dar fiestas a cualquier hora del día o de la noche, pintar la puerta del piso a rombos de colores si quisieran o bajar la basura a las 12 del mediodía.

Populismo.

¿Y qué hicieron con esta situación ventajosa? Ante los problemas internos —a todos los países les afectó la crisis—, David Cameron buscó en la UE la excusa perfecta para congraciarse con parte del electorado y prometió un referéndum que acabó como ya todos sabemos y él no supo calcular.

Quizás algún lector encuentre ciertos paralelismos con el tan traído y llevado procés (movimiento independentista catalán).

Ganar tiempo.

Lo malo es que dejar la comunidad no sale gratis y a May le rechazaron el acuerdo del Brexit. Ahora, volverá a someterlo a votación antes del 12 de marzo, pero ante la posibilidad de una nueva derrota, ya plantea alargar el plazo de ruptura total del 29 de marzo.

Querer que entre la República de Irlanda y Reino Unido no vuelva a haber controles fronterizos es como irse del vecindario, pero conservar las llaves del portal, la azotea y la piscina. O exigir que los jueces británicos tengan primacía sobre los tribunales comunitarios en los conflictos legales es como querer aparcar en el garaje de la comunidad viviendo en la casa de enfrente.

Pero esto es lo que los partidarios de un Brexit duro desearían y por lo que no han aprobado el acuerdo. Por no hablar de que querrían irse sin dejar pagados todos los plazos del arreglo del tejado, la nueva caldera, el seguro y la pintura de la fachada.

Por eso no es extraño que May, que ve cada vez más cerca las orejas a un lobo que ella misma ha azuzado, el Brexit duro empiece a flexibilizar su postura.

Del mismo modo que Jeremy Corbyn, el líder laborista, ha anunciado que respaldarán un segundo referéndum del Brexit. Todo sea que los que quieren irse acaben participando todavía en unas nuevas elecciones europeas.

