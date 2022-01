En 1981, antes de decidir que Alfredo del Mazo González fuera el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, cuido prever choque de intereses de don Fidel Velázquez con los otros santones del PRI mexiquense.

Encargó a Gustavo Carvajal la tarea de “consensuar”. Les presentó a cada uno de los santones del PRI mexiquense la lista de cinco posibles candidatos. Astutos, vetaron al menos a tres, menos su favorito y uno que disimulaba su preferencia.

Al hacer oficial el PRI la candidatura, los santones le reclamaron a Carvajal. Éste les mostró las listas y les probó que ninguno de ellos vetó a Del Mazo González. Todos reconocieron el aseo político de hilar fino con que Carvajal los hizo “consensuar”.

Banamex: ¿cuán realista será Palacio?

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como previó Luis Miguel González, director editorial de El Economista, dice preferir que un grupo mexicano compre Banamex, quizá no miden que es algo más que institución bancaria.

Banamex es poseedora de uno de los más grandes y valiosos acervos culturales de México, además de inapreciables edificios históricos inapreciables, además de ser la institución bancaria más antigua de México.

Válida pregunta, porque pese al interés oficial parece tomar la liberal actitud de cómo y cuánto cobrará el fisco de impuestos a los eventuales compradores, impuestos que, dijo el titular de Bucareli, se cobrarán hasta el último centavo.

¿Será chiquiconsulta la revocación de mandato?

Llegamos a la segunda y calculadoramente agitada etapa de la Consulta constitucional para la Revocación de Mandato, cuando el gabinete económico le propone al INE apretarse el cinturón hasta que se amoraten los consejeros.

En esta partida de ajedrez entablada entre la Presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral los débiles son los consejeros, a pesar de sus razones legales y constitucionales, la fuerza está del lado del Gobierno y su partido.

Se usó en este espacio la analogía del sitio romano a la fortaleza de Masada, el último reducto del nacionalismo judío. Venció la superioridad bélica romana. Si el INE es Masada, vale que las izquierdas calculen cuánto perderían ellas, pues nada es para siempre.

NOTAS EN REMOLINO

No sorprenden las declaraciones del presidente de la mesa directiva de los diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, pues es su estilo y por ahora no tiene incentivo para dejar de su agresividad... Haiga sido como haiga sido, en realidad no importa si la titular de la SEP Delfina Gómez es responsable legalmente por los “descuentos” a empleados municipales de Texcoco. Importa saber cuán dañada queda su imagen para sus aspiraciones de ser gobernadora del Estado de México... Aseguran que ahora sí la próxima semana tomará Pemex posesión de la texana refinería de Deer Park... Mucho se habla de las ineficiencias de Comar, pero nadie habla del elefante en la sala: que la SHCP no le da más dinero para atender una demanda de tramitar peticiones de migrantes que es diez veces superior a la del año pasado... Desde la vigente sabiduría de hace 20 siglos, Salustio dice: “Por la armonía los estados pequeños se hacen grandes, mientras que la discordia destruye los más grandes imperios” ...