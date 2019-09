Ayer, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció los actos de corrupción que, según él, se dieron en el manejo de los fondos dedicados a atender a los habitantes de las zonas del país declaradas en situación de emergencia o de desastre.

Dijo que “había la mala costumbre que ante las lluvias que, desde luego afectan, siempre había una declaración de emergencia o dos, o tres, o cuatro, o cinco, 10, o 20 o 100, porque eso significaba utilizar dinero de una bolsa para comprar víveres, catres, láminas y demás, y había corrupción en ese manejo de fondos...”.

Un reportero le preguntó: “¿Y era negocio?”.

A lo que él contestó: “Claro, claro que era negocio. No llegaba a la gente o llegaba una parte y se robaban la mayor parte. Compras con proveedores favoritos que se dedicaban a eso”.

Alguien más le preguntó: “¿Quién se beneficiaba aquí, las constructoras?”.

AMLO respondió: “Funcionarios, las constructoras y proveedores”. Para apoyar sus palabras, mostró dos gráficas.

La primera muestra el número de declaratorias de emergencia y desastre emitidas desde el 2006 y la segunda el dinero dedicado en cada uno de esos años para atender las declaratorias.

Así, del 2006 al 2018 se emitieron 1,390 declaratorias para las cuales se destinaron 219,596 millones de pesos, de los cuales 91% fue para las de desastre.

Los años en que más dinero se dedicó a atender emergencias y desastres fueron el 2010, cuando se gastaron 38,092 millones de pesos; el 2013, en que el gasto fue de 41,901 millones; y el 2017, en que el monto fue de 42,877 millones. Es decir, sólo en esos tres años se gastó 56% del monto total que se dedicó a este concepto durante los 13 años incluidos en las gráficas.

¿Sabremos algún día quiénes fueron los funcionarios, las constructoras y los proveedores que, de acuerdo con AMLO, “se robaron la mayor parte” de estos recursos?

No lo sé, porque el presidente ha dicho una y otra vez que hay que ver hacia adelante y no hacia atrás.

Todavía el lunes pasado, al ser cuestionado durante su conferencia de prensa si serían investigados posibles actos de corrupción del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del exdirector general del Infonavit David Penchyna, contestó: “Sólo que haya denuncia y eso corresponde a la Fiscalía General darle seguimiento (...) Pero nosotros no vamos a promover estas denuncias (...) porque entonces tendríamos que abrir muchísimos expedientes, no habría juzgados suficientes, cárceles, y estaríamos dedicados a eso, imagínense cuánto desgaste, y no podríamos sentar las bases del México del futuro”.

¡Qué dicha han de sentir al escuchar a AMLO los que tanto dinero se robaron durante los anteriores sexenios! Ni los que lucraron con el dolor que causaron desastres naturales como terremotos, sequías, inundaciones o huracanes tienen de qué preocuparse. Por ahora...

Y digo por ahora, porque aunque el presidente insiste en que no va a promover denuncias, tal vez cambie de opinión cuando, tarde o temprano, la mala situación económica y la inseguridad hagan bajar sus aún altos niveles de aprobación y decida recuperar su popularidad actuando contra los corruptos que tanto menciona, pero no identifica.

