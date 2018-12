Este sin duda será uno distinto al siguiente, hay cosas que no se pueden seguir aplazando, el año entrante sabremos sin duda si China y Estados Unidos se arreglan en lo comercial.

Sabremos qué clase de presidente será el que México eligió y que tipo de presidente será el de Estados Unidos una vez que estará por primera vez en su mandato cercado por un congreso demócrata en la cámara baja. Además, sabremos si el Reino Unido se queda o se va de la Unión Europea con un plan o a la brava, y si a Irán le aprietan las sanciones a punto de asfixia o si les dejan medio seguir adelante, muy posiblemente también sabremos qué política de mediano plazo se le aplicará a Corea del Norte y que hará China respecto de su iniciativa “made in China 2025”.

Como puedes ver, este próximo 2019 tendrá muchas cosas cruciales que definir, o confirmar y entre las cosas a confirmar, me parece que veremos producciones agrícolas robustas en el mundo y la capacidad de abasto enfrentando tras muchos años de que no sucediera, un aletargamiento de la demanda.

En los tiempos contemporáneos, la demanda no ha dejado de crecer, principalmente en China, sin embargo, esta demanda está tratando de poner un alto y una pausa sostenida. El mercado me parece que no está entendiendo lo anterior.

Sea lo que sea, entre grandes producciones y bajas en el consumo, el mundo pelea por cosas que si se llegan a solucionar favorablemente, parece que lo único que lograremos es que regresemos al lugar en el que estábamos hace algunos meses, y no quiero ser simplista ni mucho menos, pero si la presente Casa Blanca pretende poner en orden a los chinos, el mandato actual debería ser extendido hasta que eso suceda por tiempo indefinido. El tema es que como China sabe que eso es imposible, maneja los tiempos de manera magistral y en los próximos días muy probablemente se torne generosa la administración del nuevo emperador y compre una canasta amplia de productos varios en EU.

No olvidemos que las guerras comerciales no son guerras económicas, el debilitamiento económico es el reflejo de las perdidas en el posicionamiento político, las guerras comerciales son reacomodos tectónicos por el poder geopolítico del planeta y hoy estamos viendo a las dos más grandes economías enfrentarse en todo lo alto.

Recientemente se reunieron en Buenos Aires chinos y norteamericanos, acordaron no hacerse más daño por un tiempo, a final del día no podemos precisar detalles porque del encuentro no se hizo un pronunciamiento conjunto, cada delegación regreso a casa a vender su parte victoriosa y eso lógicamente hizo mella en los mercados.

Este martes, el USDA publicará un resumen de oferta y demanda agrícola y pecuaria, y para ir a lo más neurálgico, tocaremos el tema de la soya. EU pretenden exportar 51.7 millones de toneladas de soya en semilla, pero para ello tendrán que ser ayudados por China. China tendrá que comprarle a los norteamericanos al menos 8 millones de toneladas para llegar a esa cifra, de momento los norteamericanos tienen en compromisos exportadores 33% menos soya que el año pasado a esta misma altura del juego, y para llegar a lo presupuestado deberán exportar de manera semanal por lo que queda de año agrícola (finales de agosto) al menos 726,000 toneladas como mínimo.

La ventana exportadora norteamericana se está cerrando y a estas alturas, las compras que hagan los chinos serán más simbólicas y políticas que producto de intercambio comercial. Los norteamericanos necesitan que la industria de molienda de soya procese no menos de 56 millones de toneladas y mantenga firme la idea de exportar las 51.7 millones de tons. antes expuestas para así a mucha fuerza terminar con inventarios finales de 26 millones de toneladas, esto es lo doble de lo que tuvieron el año pasado y el triple de lo que tenían hace dos, la cantidad de soya en existencia en EU es enorme y si lo anterior no te deja nada en que pensar, imagina que Sudamérica viene intentando récords.

Brasil esta enfilada a cosechar más de 125 millones de toneladas y los argentinos intentaran ir por 54, la idea de lo anterior es mostrarte que en el orden de lo estratégico China tiene el control de momento.

El valor de la tierra y las intenciones de siembra en el mundo dependen de una demanda creciente y los chinos no sólo están desacelerando, también están abriendo posibilidades de abasto en Rusia, Ucrania, África y países vecinos para así depender menos de solo unos cuantos orígenes. En ese ámbito estamos de momentos metidos en una novela de precios volátiles pero en una banda reducida de precios si lo anterior hace sentido.

El petróleo bajó notoriamente e Irán rompe la unión cordial de la OPEP, esta pandilla de petroleros cada vez más se muestra incapaz de poder ejercer dominio total, la OPEP necesita no miembros para que lo que dicten tenga un efecto serio en el mercado, los americanos con su “Shale oil”, y los rusos con sus sueños imperiales les han complicado la vida a la pandilla petrolera que está viendo miembros desaparecer, el petróleo influye mucho en la valuación de diversas canastas de commodities, y si el petróleo baja, los demás commodities tienden a ser ignorados por la comunidad de los algoritmos, este es el escenario actual, uno de dudas y pocas claridades, uno que si todo sale bien, el resultado es regresar al tipo de mundo que teníamos antes de que todo fuera cuestionado y re etiquetado con el sello Trump.