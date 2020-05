La crisis de Covid-19 es global. Tiene un impacto colosal en la salud pública, el empleo, los acervos de capital de las empresas, las finanzas públicas y el crecimiento económico. Su atención demanda tomar medidas urgentes, de carácter extraordinario, y los estados nacionales deben asignar recursos de manera decidida durante la crisis y, después de ésta, para la preservación del capital humano, el capital físico y el capital financiero.

Ante la pandemia del Covid-19, la población más vulnerable es la que se encuentra en condiciones de pobreza y desigualdad y, para su atención, se dispone de sistemas de salud deficientes, de cobertura limitada y con insuficiente cobertura de riesgos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU constituye una ruta para cerrar las brechas de desarrollo las cuales, dicho sea de paso, se han ampliado ante la contundencia de la crisis global que vivimos.

La Agenda 2030, aprobada en 2015, está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tiene como gran propósito acabar con la pobreza, fortalecer los sistemas de sociales y el equilibrio ambiental, entre otros.

La ONU, en el informe Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of Covid-19, expone los tres pasos a seguir para afrontar la crisis: 1) atender la emergencia de salud, 2) superar las dificultades económicas y, 3) aumentar el esfuerzo para lograr los ODS.

La OECD, a su vez, propone un conjunto de estrategias en The territorial impact of Covid-19: managing the crisis across levels of government: en el corto plazo, medidas para enfrentar la crisis de salud pública; en el mediano plazo, políticas para afrontar los problemas económicos, sociales y de finanzas públicas; y en el largo plazo, el desafío y la oportunidad de construir sociedades más resilientes.

Todas estas medidas, ya sean de coyuntura o de más largo plazo, se deben dar acompañadas de ejercicios claros y constructivos de rendición de cuentas, transparencia e integridad. En la consecución de la Agenda 2030, la ONU ha reconocido la relevancia de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para revisar la aplicación eficiente, eficaz y transparente de los recursos asignados (Resolución 69/228/2014 de la ONU).

La OECD, la INTOSAI y otros organismos nacionales están dando un lugar especial a las tareas de fiscalización, entre ellas a las auditorías de desempeño, porque éstas brindan una perspectiva amplia, integral y contextualizada sobre la forma en que los gobiernos atienden el avance de la Agenda 2030. Dada la escasez de recursos, éstos deben ser utilizados óptimamente.

La INTOSAI advierte en Accountability in a Time of Crisis (21 de abril de 2020) que como resultado de auditorías a pandemias previas (como el Ébola), “las situaciones de emergencia pueden conducir a que los sistemas básicos de control sean suspendidos o rebasados, combinados con los sistemas de rendición de cuentas. Esto puede provocar acciones voluntarias o accidentales de mala administración y corrupción, al tiempo que los recursos se encuentran bajo mayor presión por ser utilizados de forma expedita”.