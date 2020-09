Las entregas de premios en el mundo de los espectáculos son uno de los eventos más esperados por la industria. Tanto los Emmys como los Oscares celebran el talento, el ingenio, la creatividad, el uso de la tecnología y sobretodo la capacidad de generar emociones entre las audiencias.

En la septuagésima segunda entrega de los Emmys el pasado domingo se entregaron los premios a lo mejor de la pantalla chica y para nadie fue sorpresa que gran parte de las nominaciones fueran para Netflix y HBO. Los dos grandes líderes en contenido para la TV y las pantallas personales. Netflix con 160 nominaciones ganó 21 premios pero quien se llevó la noche con premios fue HBO con un total de 30. Prime Video ganó solamente 4 premios y Disney+, 8.

Quizá el show que se robó la noche con premios fue la comedia Schitt´s Creek de Daniel Levy, hijo del famoso actor Eugene Levy, quien también participó en la serie. De todo esto, destaca una vez más el músculo que Netflix tiene en la industria del contenido. Schitt´s Creek había sido estrenada con una audiencia mínima en 2015 y no fue hasta 2017, cuando Netflix la ofreció dentro de su biblioteca, que el show despegó como nunca habían imaginado los Levy.

Otra gran novedad de la entrega de los ¨PandEmmys¨ como los llamó Jimmy Kimmel este año fue que el auditorio Staples Center de Los Angeles estaba completamente vacío, sin embargo, el sentido del humor, la creatividad y algunos trucos con fotos del pasado causaron sensación al hacer sentir a la pobre audiencia televisiva entretenida. Como se dice en la industria: show must go on.

Sin embargo, ni los trucos, ni el sentido del humor, ni el hecho de tener audiencias cautivas en sus hogares logró que el espectáculo tuviera el interés de grandes audiencias de la TV. La entrega de los Emmys transmitida por ABC solo logró tener una audiencia de 5.1 millón de espectadores, lo cual implica una baja de 14% comparado con 2019. Tristemente el costo de enviar cámaras a los domicilios de los distintos participantes o ganadores y superar las restricciones de viajar no serán recuperados por la cadena.

Hablando de OTTS y contenido

A inicios de año, el senador Ricardo Monreal propuso que las plataformas digitales contaran con 30% de contenido nacional por ley, al parecer el tema está pendiente en el Congreso. Como todo este tipo de iniciativas, una revisión exhaustiva de pros y contras será necesario para valorar si vale la pena aprobarlo o no.