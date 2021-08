La semana pasada una vez más López Obrador arremetió contra el Banco de México. Una reportera le preguntó sobre la imposibilidad de poder utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibirá México por cerca de 12,000 millones en una asignación extraordinaria del FMI. Embistió contra el subgobernador que él mismo propuso para la Junta de Gobierno del Banco: “Dice Esquivel, quien ya se volvió ultra tecnócrata, que no se puede lo que dice el presidente; no se puede porque no se quiere, porque son muy cuadrados...”

Se equivoca. No es una cuestión de voluntarismo, sino de respeto al marco legal, como lo implicó Esquivel y el mismo gobernador Diaz de León. La Ley del Banco de México establece en su Artículo 20, fracción IV, que los DEG son una divisa que forma parte de la reserva internacional del banco central. Asimismo, la ley marca pautas claras para la utilización de esas reservas. Entre ellas, no está el que pueda disponer libremente de esos activos en el sentido de, por ejemplo, gastarlos para comprar un edificio, transferirlos libremente al gobierno o pagar deuda directamente a cuenta de terceros (el gobierno). Diaz de León lo explicó con claridad: si el gobierno desea gastar o cancelar deuda con reservas internacionales, le tiene que comprar esos activos al banco central. Éste no se los puede donar. Pero AMLO no quiso entender esta explicación y hasta le agradeció al gobernador su apertura al decir “sí se puede” y dijo que lo invitaría a una mañanera.

Para el FMI la finalidad fundamental de esta asignación extraordinaria que se distribuye entre todos los miembros es “para abordar la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo, y ayudar a los países miembros a hacer frente al impacto de la pandemia de Covid-19”. Es decir, son recursos primordialmente destinados a fortalecer la balanza de pagos de los países que a causa de la pandemia (y la recesión) la vieron debilitada. Así, se generará mayor confianza, se reforzará el mercado de divisas y la estabilidad del tipo de cambio.

El FMI no tiene inconveniente en que los DEG sean utilizados para fortalecer las finanzas públicas del gobierno. Pero señala que esa posibilidad depende del marco legal de cada país. En nuestro caso, el gobierno tiene que pagar por esos recursos. Pero eso no es lo que AMLO quiere pedir formalmente al Banco de México. Se perfila así a su tercer ridículo con el banco central. El primero, cuando exigió que la institución le adelantara un supuesto remanente de operación. El segundo, cuando pretendió que el Banco absorbiera dólares en efectivo de la banca.

Preocupa en este contexto la llegada de Herrera a la gubernatura del Banco y que los constantes ataques lleguen a vulnerar la autonomía de la institución. Recuerdo lo que, en una ocasión, hace más de 10 años que visitó México, nos dijo Mervyn King, en ese entonces gobernador del Banco de Inglaterra y uno de los mejores banqueros centrales del mundo: “Politicians should not tamper with central bank independece”. Algo así como que los políticos no deben manipular la independencia del banco central.

Twitter: @frubli