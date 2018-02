Ante la discusión generada al término de la carrera especial de los aspirantes a ocupar un lugar en el evento donde se disputará el gran premio del Congreso por la vía independiente, aquí le transcribimos la narración original.

¡Señoras y señores y señoritingos!:

¡¡¡aaaaaaaaaarrrrrrrraaaancan!!!! Lo que escucha usted es el rugido de los motores en la ya vacía parrilla de salida de los corredores que buscan un lugar en la gran carrera del campeonato nacional del Congreso, mejor conocida como El Gran premio de San Lázaro.

Como usted sabe, mientras las nueve escuderías con registro nacional se preparan para hacer públicos los nombres de sus corredores, 240 carros de todos los modelos levantaron sus llantas para buscar un espacio en esa competencia.

Sin embargo, 53 ni siquiera alcanzaron constancia por no cumplir con los requisitos exigidos. Eso quiere decir que 187 iniciaron las pruebas y de esos 44 abandonaron en los arrancones de calentamiento, por lo que sólo llegaron a esa competencia preliminar 143.

Desde ya se ha colocado como puntero el carro número 4 procedente de tierras morelenses con su piloto Carronso Complascencia, seguido de Tribeka de la Cruz originaria de la Ciudad de México, experta en la carretera asfaltada y pasos a desnivel. Detrás de ella, el jarocho Mio Cid El León del Día.

Atrás queda un segundo grupo y con forme avanza esta carrera se van haciendo tres grupos. uno de ellos, el más grande, rezagado y echando humo.

Desde el helicóptero, hemos visto cómo han entrado a las zonas boscosas y de ahí hasta las pantanosas que desembocan en carreteras urbanas, donde francamente lo único que se observa desde el aire es el humo que dejan los motores. Así que vamos desde tierra al reporte a ras de suelo.

-Efectivamente hemos sido testigos de algo verdaderamente asombroso. Un grupo de 24 corredores ha hecho lo inesperado. Si bien estaba alejándose del grupo puntero, resulta que han desarrollado una estrategia que les permitió sacar tremenda ventaja.

Pero, señores, en estos momentos tenemos a la vista el reporte de la oficina de don Lencho Donelli, el jefe de carrera y árbitro oficial de competencia:

Son fregaderas, hemos detectado que 24 corredores están saliendo de la pista. He, he, he, he, he y volviendo a entrar por atajos que no están marcados. He, he, he, de entrada 14 chilangos, identificados con los números 6, 13, 12 y varios más se han metido por calles en sentido contrario, atraviesan parques y jardines con tal de ganar ventaja y salen a los libramientos por donde está marcada la pista.

He, he, he también hay tres corredores neoleoneses que traen los números 1, 6 y 2 que de plano se treparon uno sobre el otro y le dieron vuelta al cerro de la silla y se volaron varios kilómetros.

Lo mismo hicieron el mexiquense que trae el carro número 22, el tamaulipeco con el número 7, el veracruzano del número 16 y un tabasqueño con el número cuatro. También un chiapaneco que ya no sabemos si es el número uno o el 11 porque de plano se esconde en los remolques y aparece en primer lugar en las zonas de llegada.

Señoras y señores, esta carrera ya no es lo que se esperaba don Lencho. ha decidido descalificar a 24 corredores por mañosos y uno por tontuelo, porque antes de llegar a la meta metió reversa y de plano llegó empujando el carro. Al final, Carronso Complascencia quedó en primer lugar, pero ya nadie le ha hecho caso porque los reflectores los atrajeron 13 mañosos y el tontuelo.