En este espacio he insistido muchas veces que el dinero no es nunca un fin en sí mismo, sino un medio para lograr lo que necesitamos —y también lo que queremos. Lo usamos todos los días para transportarnos, para comer, para cosas tan sencillas como tomar un café con un amigo. También nos sirve para pagar deudas o incluso para ahorrar por algún imprevisto que se nos pueda presentar.

Siempre insisto también en que la clave del manejo de nuestro dinero está en asignarlo primero a las cosas que más nos importan. Después a todo lo demás, hasta donde nos alcance. Si nos pasamos, caeremos en deudas. Si este patrón continúa, las deudas crecerán hasta el punto en el que ya no podamos pagarlas. En otras palabras, al ser un recurso escaso nos obliga precisamente a priorizar.

Aquí es donde a la mayoría de las personas se nos complica. Muchos sienten que no pueden hacer y ceñirse a un presupuesto, por más que lo han intentado, porque siempre terminan gastando más en algunas categorías. Esto es natural: siempre se cruzan en la vida cosas inesperadas (por ejemplo, una enfermedad) o que simplemente se nos olvidó tomar en cuenta.

Por eso mismo, como la vida es así, el presupuesto debe adaptarse. No está escrito en piedra, no es inamovible. Un ejemplo sencillo: si presupuesté 1,000 pesos para pagar el recibo de luz, pero llega por 1,500 de todas maneras tengo que pagarlo. Tengo que ver de dónde voy a sacar los 500 adicionales. Esto implica tener que ajustar —reducir el presupuesto de alguna otra categoría— a la mitad del mes, para que al final no gastemos de más.

Ahora bien, cuando hablamos de prioridades, en mi experiencia la mayoría de la gente no las tiene claras, por varios motivos. Por ejemplo: todos algún día tendremos que dejar de trabajar, por edad o cualquier otra causa. Tenemos que tomar en cuenta de qué vamos a vivir cuando llegue ese momento.

Hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo viviremos después del retiro. Puede ser poco, pero puede durar más de 20 años. Recordemos que la esperanza de vida va en aumento, en parte por las innovaciones médicas y cambios en estilo de vida de las personas.

¿No es esa una prioridad? Habrá quien diga que sí, otros que no, pero por lo menos tendríamos que analizarlo. Demasiada gente no lo piensa hasta que es demasiado tarde, ya está cerca de la edad de retiro y no tiene ni un peso ahorrado. El destino nos alcanza.

Algunas personas me dirán: “con lo poco que gano no tengo posibilidad de ahorrar”. Puede ser cierto, pero tarde o temprano tendrán que enfrentar su retiro. Por otro lado, muchas veces es un pretexto: hay cosas de menor importancia que se podrían cortar, como por ejemplo la suscripción a la televisión de paga. Todo depende de lo que cada quien valore más.

Por eso insisto siempre en que uno debe tener muy claras sus prioridades, lo que es más importante para cada quien. Eso incluye no nada más las de corto plazo, las evidentes, las que vemos ahora, sino las futuras, a partir de nuestros propios valores.

Algunos especialistas en finanzas personales dicen que ahorrar es sustituir consumo presente por consumo futuro. Es decir, dejamos de gastar hoy (ahorramos) para gastar más adelante. En otras palabras, si vamos a sacrificar algo hoy tiene que ser por otras cosas que son más importantes, de lo contrario es imposible. Se trata, como siempre, de vivir en equilibrio.

