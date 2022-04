En memoria de Sergio González Rodríguez

Concluida la extraña consulta de "revocación", urge que el gobierno y la oposición se ocupen de los asuntos que sí importan a la ciudadanía. En vez de imaginarse como héroes de gestas "históricas", es hora de que los gobernantes escuchen las historias reales que conforman la vida y la experiencia cotidiana de millones. Esa historia es la que importa, la que cuentan los vencidos, como escribiera Ricardo Piglia, no la "Historia" sesgada que los detentores del poder pretenden confundir con la verdad.

El triunfalismo del discurso oficial resultaría risible si no evadiera y velara la dureza y crueldad de la realidad para millones de personas, el ambiente de incertidumbre que pesa sobre todos y la inseguridad que ronda la vida de mujeres y hombres expuestos a la desaparición, el asesinato, el feminicidio y atrocidades como las masacres.

La violencia no cesa, se expande y agudiza. Hiere y mata a personas, familias y comunidades, corroe la vida de todos, aun de quienes se esfuerzan por negarla o pasarla por alto. Este fin de semana, en Tultepec, fueron asesinadas 7 personas, incluidos dos niñas y un niño, una más de las masacres sin fin que ensangrientan este país. Siguen desapareciendo niñas y mujeres, algunas son encontradas asesinadas, otras vuelven dañadas, muchas no vuelven; sus familias, no las autoridades, las siguen buscando.

La violencia no sólo acaba con la vida o la salud y la tranquilidad de quienes la padecen directamente; sus efectos contaminan también la percepción y las actitudes de quienes "sólo" se enteran de ellas por los medios o las redes sociales. La normalización de la violencia no es una frase hecha, es un fenómeno que afecta la convivencia y el juicio.

Pensemos, por ejemplo, en el reciente asesinato de Victoria Guadalupe Rodríguez, asesinada en Querétaro con tal sólo 6 años. Fue a la panadería cerca de su casa y presuntamente un vecino se la llevó y la mató. A las condolencias de muchos, se añadieron en redes sociales críticas a los padres por dejarla salir sola. ¿Qué es lo anormal? ¿Que una niña camine sola por un rumbo conocido unos minutos? ¿O que ni siquiera en su propio barrio pueda dejársele sola a ella o a ninguna niña, niño o adolescente? ¿Por qué no se cuestionan la inseguridad y la impunidad que impiden llevar una vida que en otros países todavía es regla – aun con excepciones?

La normalización de la violencia va de la mano con la negligencia de unas autoridades que han hecho de la impunidad su sello. Esta negligencia criminal pone en duda la vigencia del Estado de derecho (ya pisoteada por las más altas autoridades del país). Así lo demuestra el terrible caso de Irene y su hija en Chimalhuacán donde fueron policías quienes privaron de la libertad, drogaron y violaron en 2019 a la niña, entonces de 13 años, y, este 1ero de abril, secuestraron y torturaron a su madre por haber denunciado la violación y subsecuentes agresiones contra ambas en su casa. ¿Cómo puede seguirse tolerando el altísimo grado de violencia misógina en Chimalhuacán y en todo el Estado de México?

Leemos con horror que han desaparecido decenas de mujeres en Nuevo León. Colectivas feministas protestan por el feminicidio de María Fernanda Contreras, cuya desaparición sus padres denunciaron enseguida, sin que la policía actuara de inmediato. Fueron reprimidas. Eso sí, el gobernador "participa en la búsqueda" de otra chica. ¿Oportunidad para la foto? El cinismo de cierta oposición también indigna.

Para que las familias y comunidades dejen de vivir este tormento, para crear un presente y futuro viables, urge una profunda rectificación del gobierno y una toma de consciencia y acción de la "oposición" y la sociedad. No están en juego la "Historia" ni la toma del poder, está en juego la vida, que no es sobre-vivir en medio del horror.