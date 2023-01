Lo que se nos viene

Qué difícil es volver a la realidad. Después de algunas semanas de tomar cervezas tempraneras, de tirarme en la hamaca a leer novelas magníficas, de comer con un placer casi inusitado los manjares de Yucatán, después de eso entrar a casa en Ciudad de México es simplemente algo que no quiero imaginar. Así que me refugié en casa de mi madre, en el estado de Morelos, bajo un clima que poco tiene de invernal y que acaricia los placeres del tacto.



Después de dos semanas de no escribir columna me veo en la obligación de volver a mi tarea, que me apasiona. Lo hago de forma curiosa: dicto mis palabras al teléfono, pues desde hace años no tengo una computadora portátil. Así, cuando no estoy en casa no tengo instrumento para teclear textos. Tal carencia puede parecer una terrible desventaja, estoy desvalido de un instrumento indispensable para mi trabajo de escritor (ya académico, literario o periodístico); por otro lado, no tener computadora cerca me permite relajarme en serio, pues no puedo escribir. Si bien, como les digo, estos fueron días de descanso, no pude desconectarme del todo. Seguí con interés la elección de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el asunto del plagio que ensombreció una candidatura lo seguí con preocupación. Por supuesto me parece nefasto que una ministra del máximo tribunal del país sea incapaz de defenderse de la acusación de plagio sin recurrir a las artimañas que le hemos visto, dignas de un abogado tramposo, y no de quien debiera ser defensora de nuestros derechos más fundamentales. Horrible.



Pero mi preocupación va más allá del asunto de la ministra, y tiene que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que soy exalumno y, desde hace ya 13 años, académico. Me preocupa que este 2023, en el que habremos de elegir un nuevo rector, el presidente de la república y su camarilla se tiren contra la Universidad como han hecho contra el CIDE y contra el INE, por dar dos ejemplos.



Como miembro activo de la comunidad universitaria conozco varios mecanismos y procedimientos que no funcionan bien en la institución.



Por ejemplo, los cuerpos colegiados muchas veces terminan cooptados por las autoridades y así sus decisiones dejan de ser autónomas y legítimas, lo que mina la democracia universitaria. O está el caso de los múltiples plagios y de la supuesta dirección de quinientas tesis por parte de una académica (son tesis, no hamburguesas).



Pero esos procesos, si bien fallidos, pueden mejorarse sin la necesidad de una transformación impuesta desde fuera. Me preocupa que la cuarta transformación vea a la universidad como un botín político, cuando es una de las instituciones clave de la justicia social, que permite que las personas se conviertan en el profesionista que sueñan ser.



La universidad, además, aporta conocimimiento muy valioso para transformar en serio nuestra injusta realidad. Los universitarios habremos de dirimir nuestras diferencias sin subestimar que hay quienes intentarán usarlas para debilitar nuestra autonomía. A veces parece que quienes gobiernan nuestro país no quieren transformarlo para que sea menos injusto, sino para quedarse en el poder de manera más sencilla.