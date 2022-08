Lo que no quise decir. Márai universal

Este texto está dedicado a los mineros de Sabinas y a sus familias.

Hay libros que nos encuentran, aún sin que tengamos la intención de hallar la verdad entre sus líneas.

Me sucedió este verano, cuando retomé las historias de Sandor Márai (1900, Kassa, entonces Hungría, hoy Eslovenia-1989, San Diego E.U.) y volví a sorprenderme con sus interpretaciones de la asimetría del alma humana. Imbuidas en el desolador contexto de la disgregación de Hungría -primero invadida y diezmada por el nazismo y luego oprimida por la URSS-, sus novelas recopilan las vivencias de seres comunes y corrientes que aman, viven y mueren abrazando o resistiéndose a su destino.

Tan ardiente y sofisticado como el amor del hombre y la espera de “La mujer justa”, o el desencanto de “El último encuentro”, que describe los pantanos y la decadencia de los privilegios de la alta sociedad húngara, la decepción, un silencio que dura décadas y la venganza que toca una amistad accidentada por los matices de las circunstancias, en “Lo que no quise decir” (1949) Márai se posiciona en el lugar del relator autobiográfico que empareja el drama personal de enterrar a su pequeño “nacido tras largos de una vida matrimonial estéril y de angustiosa espera” a la desgracia del continente europeo “nublado por el humo de una hoguera suicida uniformada de civilización” y una Hungría en donde “todavía no había guerra, pero lo que había ya no era paz”.

En su libro, Márai explica la agitación social propiciada por la prensa afiliada al nazismo para sembrar el odio a la burguesía. Primero había que descalificar a los supuestos enemigos con un tono burlón, irónico y despectivo, luego mezclar y confundir argumentos “científicos”, e “históricos” recopilados por “expertos” y finalmente usar generalidades tipo “anti demócrata” o “enemigo de la nación”. Conocemos el resultado. El odio superó los límites de lo imaginado con la máquina de muerte nazi, pero también el rezago y el sufrimiento de un continente que sigue avergonzado con su proceder. Lo peor de todo es que también nos suena familiar. La vigencia de Márai asusta.

La buena literatura exhibe verdades universales. Quizá sea por eso que una de mis más queridas mentoras insista en que la lectura comprometida tiene la facultad de introducirnos en los senderos tendidos por otras vidas. En otras palabras, leyendo se aprende de las experiencias ajenas. Es la mejor escuela para evitar el sufrimiento.

Leer a Márai me sacudió. Su desilusionada narrativa sobre el desmoronamiento de la conciencia, los bienes y el futuro de un pueblo con siglos de historia que cometió el grave error de afiliarse al régimen nazi resulta aleccionador. Conformada por eslavos, asiáticos y suabos de origen alemán, Hungría tuvo breves periodos independientes. A pesar de que su instinto de supervivencia y el orgullo por sus raíces la llevó a resistir la ferocidad del Imperio Otomano, las restricciones del Austro-Húngaro y las divisiones del tratado de Trianón, el país terminó -quizá por no tener otras alternativas- al servicio de la Alemania nazi, incorporando sus métodos y creencias en lo que Márai explica como la descomposición final de la burguesía y la cultura húngara. Algo que aún no se logra superar.

Los discursos de odio hacen sucumbir a las naciones, diezman la unidad y desarticulan los vínculos entre los ciudadanos. En pocas palabras, destruyen. Los límites entre la guerra y la paz también se cuentan con los muertos y los desaparecidos, las voces acalladas, las acusaciones desoídas, las campañas de desprestigio, la impunidad, la burla y la amenaza.

No lo olvidemos. Sandor Márai vivió en un país invadido. Nosotros en cambio, vivimos en una democracia y tenemos el derecho a disentir.

Leamos para que esta historia no se repita.