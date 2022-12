Lo que necesitamos son más empresas sociales

El Producto Interno Bruto del Tercer Sector ha tenido un repunte cercano a un 7% este año. Parecería que nada mal, pero si lo contextualizamos es un sector que apenas representa un porcentaje cercano al 4% del PIB nacional. La caída que supuso en 2020 fue superior al decaimiento total del PIB de 8.3%, por encima de la disminución de la economía en su conjunto. La economía del Tercer Sector en México apenas logra atender a 2 millones de personas, cuando cerca de 60 millones viven en pobreza. ¿Es culpable la sociedad civil de su propio fracaso? ¿Ha ayudado la administración de López Obrador en su disminución? Ninguna de las dos hipótesis. Veamos por qué.

México cuenta con una escasa tradición en la actividad filantrópica, a diferencia de países como Estados Unidos. El marco fiscal mexicano de las organizaciones no lucrativas es poco generoso. Hay múltiples escollos que dificultan la operación de las empresas del tercer sector. Además, como señala María Luisa Lara (Creando impacto, un acercamiento efectivo para reducir la pobreza, Conecta, 2014), la sociedad mexicana es poco generosa. La filantropía no es una cualidad de la mayoría de los mexicanos. Muchos programas de responsabilidad social de las empresas son autorreferenciales. Se interesan más por la publicidad de sus prácticas que de sacar a las personas de la pobreza.

Y esto no es todo: bastantes ONG subsisten gracias a los donativos de sus homólogas estadounidenses, y López Obrador ha dificultado -por una soberanía mal entendida- el acceso de estas organizaciones al financiamiento, alegando intromisión extranjera en México. Si fuéramos un país desarrollado quizá podríamos estar de acuerdo con esta visión, pero no es el caso. Es más, AMLO no solo ha dificultado el operar de estas empresas, sino que les ha puesto piedras en el camino al disminuir los conceptos de su deducibilidad fiscal.

Sin embargo, estimamos que hay una razón más de fondo por la cual el Sector no lucrativo se ha empequeñecido en este sexenio. Nos referimos al estilo personal de gobernar de López Obrador. Para AMLO todo es política; sólo existen mercado heredado de los neoliberales y Estado, que es el órgano que debe ayudar a superar la pobreza, no la sociedad civil, que es el sector que es necesario desarrollar para lograr alcanzar el bien común. Tenemos que añadir el sistema de ayudas sociales instaurado por el presidente, que tienden a perpetuar a las personas en el asistencialismo.

Tampoco estamos diciendo nada nuevo. Numerosos estudiosos, como Etzioni, el filósofo canadiense Taylor, o José Pérez Adán en la literatura de habla hispana han realizado numerosas aportaciones a lo que podríamos denominar una tercera vía más allá de los límites del mercado y del Estado. Nos referimos al comunitarismo.

La comunidad, comenzando por la familia, son el auténtico espacio social de desarrollo de las personas. Implica dar, no recibir, compartir unos códigos de valores morales de mayor jerarquía que otros. En tiempos de polarizaciones entre neoliberales y cuatrotéros esto parece imposible, pero es necesario intentarlo. Nos va el país en ello. Un mayor enfoque comunitarista ayudaría de manera más exitosa a combatir la delincuencia; a crear empleos; descargaría de parte de su responsabilidad al Estado, de acuerdo al principio de subsidiariedad. La palabra clave no es humanismo mexicano. Es solidaridad, como dice Boaventura de Sousa Santos en Izquierdas del mundo, uníos (Icaria, Barcelona, 2018). Se trata, como ya señalé, de una tercera vía, la vía de la buena sociedad, que opera más allá del mercado y del Estado, en el de la sociedad. Aquí debemos centrar nuestros esfuerzos, ante la ausencia de políticas públicas exitosas y un mercado injusto y desigual.