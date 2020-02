Yo soy un boomer. De los que nació en los 60. Mis hijos se burlan de mi y me recuerdan lo boomer que soy, cuando digo o asevero alguna cosa con aire de autoridad. Básicamente, su dicho es que no entiendo muchas cosas. Es muy probable y dada mi edad, que aprenda poco en los años que me quedan.

Sin embargo, estoy convencido, de que contrario a mis hijos millennials, yo crecí con causas y creencias. Creía en principios por los que había que luchar y que me hacían parte de un colectivo por pequeño que fuera, en el que tolerábamos los que otros más pensaban o defendían.

En ese ejercicio de tolerancia, aprendí a apreciar lo que otros defendían y lo que pensaban en relación con hacerle un bien a México. Había, por lo tanto, muchos México posibles. Los que defendían la igualdad por encima de todas las cosas. Los que defendían el crecimiento y la iniciativa privada, como única palanca para alcanzar lo que nos propusiéramos. Los que defendían la educación laica y gratuita como el principio de toda igualdad, en fin.

En esa diversidad, surgía una riqueza enorme de discusiones. Se alentaban publicaciones desde la escuela y en la universidad. Se prohijaban círculos de estudio y platicábamos con maestros, sobre los problemas nacionales y con respeto a su experiencia y a su conocimiento.

Esas discusiones y platicas iban formando un criterio poco a poco, en particular en la UNAM y más aun, en la facultad de derecho. El radicalismo era contra la ignorancia y se ejercía contra la injusticia, si alguien cometía una tropelía o faltaba a los elementales cánones de debido respeto y aceptación de la visión ajena. No había, desde luego, un sólo culpable de la situación que vivíamos, ni un responsable único de los males o las virtudes que surgían en nuestra comunidad o en el país.

No se si por motivos generacionales o por que desde el gobierno se promueve todo lo contrario a lo que he venido diciendo hasta aquí, el día de hoy es imposible sentirse parte del colectivo que llamamos México. Se ha perdido la idea de que todos somos parte de un proyecto común que podemos compartir en un pedazo o en su visión más general, eso que llamamos nuestro México. Eso me ha quitado la 4T.

El día de hoy, si no estás de acuerdo con la 4T, sólo tienes dos alternativas. O eres un irracional e iracundo defensor de la 4T o estas fuera de la posibilidad de incorporarte a una visión colectiva en dónde sea posible disentir y tener una visión alternativa de los argumentos, ocurrencias y visión única (y a veces, profundamente confusa) que promueve el presidente de la República.

Al propósito, veo una entrevista en el canal 22, con el muy joven Dr. Gibran Ramírez Reyes, vocero de la 4T, funcionario del IMSS y participante en diversos programas de opinión. Guillermo Osorno, el conductor, lo invita a hablar sobre los problemas de la UNAM. El doctor Ramírez, se empeña en atribuir al problema de la UNAM, a tres causas. Y sostiene que el rector y la élite administrativa de la Universidad:

No han entendido el problema real, no entienden cuál es el problema; La UNAM es una institución de corte priista en su élite administrativa, es un sistema monárquico lleno de viejitos (boomer) y a la desarticulación de los mecanismos de comunicación con los estudiantes.

Por razones culturales o patriarcales, como sostiene el doctor, es posible que nosotros, los boomer, no entendamos cual es el problema, pero de nuevo le guste o no al doctor, nosotros también somos parte de la comunidad universitaria y también tenemos algo que decir. No puede pedirse tolerancia hacia los manifestantes embozados, y como también sostiene el doctor, sólo pedirnos a los abogados y los doctores viejitos (boomer) jubilarnos y dejarles todo a ellos.

A pesar de haber estudiado ahí, a pesar de haber participado en movimientos, buscar el mejoramiento académico de nuestra universidad, de haber sido autoridad alguna vez y de dar clases, el argumento central de la 4T, la del doctor y la del presidente consiste en afirmar, que yo ya no quepo en el proyecto de universidad o en el proyecto de Nación. Pues, con la mala noticia, como decía mi padre, ahora que me muera hagan lo que quieran.