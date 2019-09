Seguramente nuestras autoridades tienen buenas intenciones de mejorar la manera en cómo opera el abasto de medicamentos e insumos en el sistema nacional de salud.

Sin embargo, su extremo sospechosismo de ver corrupción en todo y la forma a rajatabla en que quieren cambiar las cosas ha derivado en infructuosos esfuerzos, y enorme desgaste entre instituciones y entre quienes ejecutan las decisiones.

Si se hubieran ido por el camino de cambiar gradualmente las cosas, quizá no habría habido los bomberazos por crisis de desabasto que a final de cuentas resultan más costosos.

Aparte, desde el sector salud persiste gran inconformidad de que sean funcionarios de Hacienda quienes decidan sobre las terapias que se adquieren.

Lo sucedido con el metotrexato es claro ejemplo.

Fue en mayo cuando Cofepris, de José Novelo, cerró la línea de producción de Pisa que era el único fabricante. Y fue hasta agosto cuando se percató de que los otros 5 laboratorios con registro de dicho medicamento (Asofarma, Zurich, Lemery, Accord y Fresenius) no tenían manera de producirlo. ¿Quién tardó 3 meses en verificarlo? Y en ese lapso ¿a cuántos pacientes se les retrasó la aplicación de su terapia? Aquí hubo responsables y es importante se aclare quienes fueron. Una máxima: error cuyo origen no es aclarado, es factible de repetirse.

Fue hasta septiembre -estando el clímax de quejas y reclamos de papás pidiendo terapia para el cáncer de sus hijos- cuando la Secretaría de Marina bajo enorme presión y prisa terminó comprando el medicamento a la empresa estadounidense Mylan.

Cofepris pudo haberlo previsto desde mayo, y si dice que sí avisó a la Secretaría de Salud ¿porqué ésta no actuó oportuna? El punto es que a este gobierno le llevó 3 meses arreglarlo. Culpan a la empresa Pisa de que por ser monopolio impone condiciones, lo cual muy probablemente sí sucede, pero quedan abiertas muchas dudas sobre lo que la autoridad debió haber hecho y no hizo.

El problema ahora, nos dicen, es que el tema del metotrexato no está del todo resuelto, y ello sencillamente porque a quienes deciden las compras no les pasan la información completa. La compra anunciada de 38,000 unidades adquiridas a la empresa Mylan, no es suficiente.

Fuentes cercanas al proceso nos informan que los requerimientos son de 17,000 dosis mensuales. Es decir, para los 3 meses últimos del año se necesitan 51,000 dosis; la cantidad no checa con las 38,000 que adquirió Semar, y que se dijo eran suficientes para el resto del año. Pues no son suficientes y habrá que adquirir más cuanto antes.

Si no se cubre el déficit, que no extrañe si en las siguientes semanas regresan las movilizaciones de padres de familia exigiendo otra vez quimioterapia para sus hijos.

Y está el asunto de los centros de mezcla

Otro aspecto que también querrá cambiar este gobierno es el control que la tapatía Grupo Pisa también tiene sobre los centros de mezcla subrogados para muchos hospitales públicos del país. Son áreas especializadas y de alta protección donde se procesa el metotrexato y muchos otros oncológicos, así como antibióticos y nutrientes parenterales. Si se busca bajarle dominancia a Pisa, aquí la autoridad también pensará actuar, pero ojalá no lo haga igual que con la producción de quimioterapias.

Safe, el nombre de la integradora de Pisa en este segmento, opera 17 centros de mezcla, de los cuales la autoridad le cerró 7 en marzo. De ellos, Pisa está rehaciendo 3 desde cero, y otros cuatro los está corrigiendo. Mientras tanto en esos mismos centros se procesa el metotrexato comprado a la empresa Mylan. O sea, que debe confiarse en el buen actuar de Pisa.

Por qué no ver positivo que en México exista la colaboración público-privada para prestar este tipo de servicios altamente especializados en el sector salud y que generan eficiencias, pues la experiencia histórica habla de que manejados directo por hospitales públicos e instituciones de salud, abre amplios huecos para desperdicios y corrupción.

