La única constante de la gestión de la CFE bajo la Administración del presidente López Obrador es su afinidad por el conflicto. Como capitán de la CFE, Bartlett casi ha generado más litigios que megawatts de capacidad instalada. Le gusta el pleito.

Arrancó de frente, con términos procesales sustantivos. En lo de la renegociación de los gasoductos de 2019, claro que hubo retórica sesgada, maliciosa e hiperbólica. Además, muchos entendieron la presentación de cartas de arbitraje –que se anunció en una mañanera– como un acto de intimidación política. Pero precisamente el hecho de que la propia CFE haya explorado instancias arbitrales abrió la puerta para discusiones de parámetros y consecuencias realmente sustantivas. Irónicamente, es probable que haber abierto las puertas del arbitraje haya sido justamente lo que permitió que el tema se resolviera. Estos cambios se negociaron. A decir de las partes, nada se impuso. A decir de los analistas, si se calcula valor presento neto, la CFE no ganó ni un peso. No ganó.

No parece coincidencia que la siguiente bronca ya traía más maña. El acuerdo para que CFE pudiera generar certificados de energía limpia (CEL) cachirules a partir de sus plantas veteranas (cuando la norma aplicaba parejo sólo para las plantas nuevas) ya no fue un asunto de protagonismo de Bartlett desde el principio. Por unos momentos su mano se escondió atrás de la Sener. La retórica estuvo todavía más enredada –plagada de desinformaciones y politizaciones. Pero, a pesar de su colmillo, esta vez Bartlett no solo no se salió con la suya. Las cortes mexicanas le suspendieron los planes.

A partir de ahí, las tácticas para pelear han ido retorciendo. Por la secuencia de los hechos en aquel momento, parece que ya en el 2020 Bartlett motivó a la Sener para que el Cenace publicara un acuerdo que, echándole la culpa a la caída de demanda por la crisis del Covid-19, generara condiciones para desplazar a su competencia. ¿No se acuerdan del protagonismo en la vocería de Bartlett? Este era su tema.

Cuando esa ruta se complicó, la Sener volvió a abrir fuego. Esta vez la CFE fue más cuidadosa en las declaraciones, escondiendo la mano un poco más. Pero la ‘política de confiabilidad’ de la Secretaría de Energía, que algunos bautizaron el ‘decreto Nahle’, no parece más que una iteración más del pliego petitorio que la CFE creó desde 2019. En este sentido, la suspensión definitiva que otorgó en su contra la Suprema Corte de Justicia fue una nueva derrota para la agenda de Bartlett. El fallo definitivo en su contra –que apenas se materializó, pero se empezó a perfilar desde hace varios días y confirma los tintes anticompetitivos de la ‘política’– solamente la multiplicó.

Aquí hay un patrón. El que busca pleitos quiere pelea. Para Bartlett esta es la suya. Olvídense del estigma de todas las derrotas en los tribunales. A pesar de todos los precedentes que sentaron sugiriendo que lo que el quiere es ilegal, inconstitucional, no ha dado ni un paso para atrás. De hecho fue por refuerzos.

Mientras el presidente convalecía con Covid, firmó una iniciativa que –si se ejecuta– haría verdad los sueños más monopólicos de Bartlett. Con mensajes y señales de prioridad, les pidió a los suyos que, en la pelea de Bartlett echen montón. Y posiblemente con esto baste. ¿Qué más da si la Corte luego la tumba o un panel internacional genere un laudo que condene a México a pagar los daños? ¿Qué más da que la bancada dominante impulse una ley que sabe, casi a ciencia cierta, que es anticonstitucional? Manuel Bartlett se ha adueñado de la agenda del sector energético mexicano. Quizás quiera ganar. Pero es claro que le fascina pelear.

