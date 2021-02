Uno de los fenómenos más interesantes de estos quince días de silencio presidencial, consistió en que la opinión pública y las discusiones volvieron a cierta normalidad. Pudimos discutir los temas de la agenda pública con cierta seriedad. Pudimos hablar con un poco de mesura y de razonamiento. Pudimos volver a la razón, y sin apasionamientos, a los temas de importancia y a que su discusión no fuera motivo de división, de odio o de confrontación.

Pudimos evaluar, en suma, sin la influencia de una voz que quiere llenarlo todo y, con ello, comandar no sólo las voluntades, sino lo que cada quien habla en su casa, en su espacio de trabajo o en la agenda del desarrollo nacional.

En un luminoso texto de Irene Vallejo, El Infinito en un Junco, nos recuerda la autora un pasaje de un cuento de Borges. Sobre una biblioteca infinita e inacabable en la que están todos los textos y todas las lecturas posibles. Tantas y acomodadas con tal complejidad que dentro de ella se veían a cientos de personas que quieren leer, pero que no encuentran en esa colmena nada que leer. Los lectores potenciales se la pasan buscando textos e información, pero es tanta que ninguno puede lograr su objetivo: leer. Llenarse de la información y saciar el hambre de sus afanes.

Lo mismo sucede con el internet. Toda la información y todos los datos están a un clic de distancia. Ahí, al alcance de los segundos de un buscador o de una referencia. Y, aun así, francamente lejos e incomprensiblemente saturado de tantos datos y posibles lecturas, que acabamos no resolviendo de verdad y con profundidad nuestra curiosidad, nuestro criterio o nuestras dudas más sensibles.

Lo mismo pasa con nuestra agenda pública y nuestra discusión política. El presidente lo ocupa todo. Habla durante horas todos los días. Llena la agenda con todas las conversaciones posibles. Se le ocurren temas y los plantea con desparpajo. Sin prepararlos, sin hacer una reflexión coherente que conecte políticas, deseos o acciones complementarias. Habla. Habla tanto que acaba por no informar, por no esclarecer, por no señalar con mesura y reflexión qué quiere y qué destino tenemos y deseamos como colectivo.

El presidente dice que informa y reclama su libertad para hablar, pontificar, denostar a unos y casi nunca reconoce en ninguno virtud, acción o acto encomiable. El Ejecutivo de México habla y llena las horas de la mañana con el único acto que reconoce como gobierno, hablar y con ello construir la realidad deseable que sólo a través del prisma de sus ojos considera plausible: la suya propia.

Quince días descansamos y quince días se acabaron. Descubrimos la riqueza enorme que poseemos y la posibilidad de reflexionar con seriedad sobre lo que nos acontece, lo que nos sucede, lo que debemos enfocar para cambiar de verdad y construir un país mejor y con esperanzas compartidas y colectivas. Se ha ido esos días y habremos de volver a hablar de lo que una sola persona habla. Alguien que aunque representante de una mayoría electoral, no es la totalidad del país y de su realidad.

En la colmena que somos, hemos convertido a nuestro país en una biblioteca en donde solo un libro puede leerse y todos nos pasamos buscando alternativas para encontrar un mejor futuro una razón encomiable y profunda para ser distintos y mejores. El presidente sabe que al llenarlo todo con su voz, nada es posible hablar, si no pasa por su visión y su voluntad o en contra de ella. Nada más, pero nada menos tampoco.