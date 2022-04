Después de la tormentosa discusión y desenlace que encontró la fallida reforma al sector eléctrico, el supuesto intento de blindaje para proteger intereses nacionales, resulta en una acción que apoya una narrativa más que a la economía misma. Construida desde el revanchismo, la reforma a la Ley Minera tiene el cometido de cubrir en la apariencia, el requisito de nacionalismo que tanto se pondera en este gobierno federal. La protección mediante la “nacionalización” del litio, es una acción innecesaria que además involucra un halo de ilegalidad al cual tendrá que enfrentarse en un futuro próximo.

Más allá de las consecuencias que derivan por la violación a derechos adquiridos por particulares ante el otorgamiento de concesiones, además del incumplimiento a tratados internacionales, está la notoria carencia de técnica jurídica y falta de armonización constitucional que se hace en una ley secundaria. Vale la pena puntualizar sobre algunos puntos que resultan notorios.

En la denominada Ley Minera, se establecen parámetros legales y procedimentales que exceden lo permitido por la propia Constitución. Ejemplo de ello es la generación de derechos de exclusividad, mismos que no pueden tener soporte de legalidad cuando en el artículo 28 de la Carta Magna no está explícitamente mencionada la explotación y el aprovechamiento del litio. Por otra parte, no es viable la declaratoria de utilidad pública desde una mención en un artículo de una ley secundaria, es necesario seguir el procedimiento contenido en la Ley de Expropiación, donde, además, tendría que estar acreditado el litio como patrimonio de la nación, en términos del artículo 27 constitucional, así como del artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales. Además, la nación no cuenta con la facultad de exclusividad necesaria por la Constitución, para efecto de controlar y administrar las cadenas de valor del litio.

Todo esto y mucho más, plagan a la iniciativa aprobada de un catálogo de posibles flancos por los que jurídicamente se pueda atacar su inconstitucionalidad. El texto de estas modificaciones, serán materia de litigio e impugnación para los próximos meses en el caso de que no encuentren corrección en el Senado mexicano.

Pero además del grave problema de inconstitucionalidad, está la incapacidad operativa y financiera para llevar a buen puerto un ciclo de mercado completo en el caso del litio. Ya lo habíamos mencionado en otra columna, no basta con ser los dueños de la materia prima en bruto que, de suyo requiere de un proceso de exploración y extracción que demanda tecnología y recursos con los que México no cuenta. Se precisa además contar con la instalación de ciclos completos de producción para llegar al aprovechamiento económico por productos finales demandados por el mercado. Con este tipo de política restrictiva, envuelta en el nacionalismo dogmático, es muy probable que el preciado metal se quede justo donde está; en el suelo y junto a una nueva oportunidad perdida.

