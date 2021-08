“Blindaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al comentar el embrollo jurídico generado al “destituir” José Luis Vargas tan obsecuente con Palacio Nacional.

Quizá el desencanto fue por descubrir que no puede ser fácilmente intervenido sin demolerlo, lo que no detendrá a Palacio, ni le hará cambiar la práctica de socavar instituciones a base de hiperbólicos escándalos y acusaciones.

Casualidad es la conjunción de circunstancias imprevisibles; pero causalidad es el origen de los acontecimientos. La realidad revelará si en este embrollo el rol de Palacio fue casualidad, o como afirman los malquerientes, causalidad.

Boyante y criminal, tráfico de personas

En el “Diario de Juárez” se publicó ayer 5 de agosto, información que los funcionarios del Gobierno, al menos los de la Presidencia debieran registrar para en el futuro evitar sofocones desagradables.

Revelan como “nadie oyó” la declaración de un migrante que da un atisbo de la larga cadena de abusos, complicidades y hasta asesinatos que sustentan la actividad de las bandas criminales que controlan el boyante y multimillonario tráfico de personas.

No sólo se trata de cruzarlos a la Unión Americana, hay indicios de otras inhumanas explotaciones y hasta tráfico de órganos. Ilusorio, claro, suponer que en el Gobierno de México hay quienes quieran siquiera revisar la situación. Hay otras prioridades.

Cambio en el PAN, ¿recuerdos del porvenir?

Aunque los anayistas creían segura la reelección de Marko Cortés en la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, manejar a la segunda fuerza política de la República, atrae hasta a los panistas de más puras intenciones.

Olvidaron el costo de las disputas internas. Se van los mejores, quedan los “pragmáticos” como el otrora calderonista Germán Martínez al calificar a otros panistas “meones de agua bendita”, despreciando a quienes hicieron posible la supervivencia del PAN.

Valdría recordar y valorar la advertencia de don Pablo Emilio Madero al renunciar al PAN: “aceptar el dinero oficial desencadenará las ambiciones, corromperá al partido”. ¿Cuánto valdrá el control de la segunda fuerza política del país?

NOTAS EN REMOLINO

“Si no resolvemos el problema de la seguridad y la violencia, no seremos recordados como buenos gobiernos”, dijo en Chihuahua el Presidente López Obrador; pero no anunció cambio alguno en la política federal. Con la pena... Fulminante cese del Jorge F. Hernández, ministro de asunto culturales en la embajada mexicana en España por un artículo periodístico escrito la semana pasada. Usó su libertad, dicen sus defensores. Para el oficialismo lo escrito fue inaceptable. “Todo cambia para seguir igual”, sentenció Lampedusa... Aún hay tiempo de revisar eventuales ajustes al mercado del gas natural, antes que la tendencia a exagerar de Palacio Nacional los meta en un callejón sin salida que haga que el caldo salga más caro que las albóndigas. Hay ejemplos... La CNTE no quiere regresar a clases. Como sea, docentes y administrativos vacunados fueron advertidos que deben trabajar... “El mundo está lleno de personas cuya noción de un buen futuro es, en realidad, un regreso a un idealizado pasado”, dijo Robertson Davies...