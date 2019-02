La emergencia nacional declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acceder a los fondos necesarios para construir el muro fronterizo con México está agitando ese país.

Una cuestión fundamental es que, para muchos, es una decisión que pisotea la Constitución y carece de legalidad. Por eso, muchos anticipan que terminará en un embrollo jurídico.

Otros acusan al mandatario de estar propiciando ya un marco de apoyo popular para viabilizar su reelección. Pero no son pocos los que se preguntan introspectivamente lo que ese muro impacta en su identidad nacional.

“Secretario general Gorbachov, si busca la paz, si busca la prosperidad de la Unión Soviética y Europa del Este, si busca la liberalización, venga a esta puerta. Sr. Gorbachov, abra esta puerta. Sr. Gorbachov... Sr. Gorbachov, tire este muro abajo!”

Las famosas palabras pronunciadas por el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, el 12 de junio de 1987 en la Puerta de Brandeburgo de Berlín, cerrada al paso luego de la construcción del muro que dividía esa ciudad y simbolizaba la confrontación de la Guerra Fría, son recurrentemente citadas en la actualidad como contraste con las intenciones de Trump.

De hecho, las propias palabras de Reagan —como él mismo expresa al inicio— replican el contenido que John F. Kennedy expresara en su más célebre alocución sobre ese conflicto, que expuso 24 años antes frente a 450,000 berlineses, afirmando que él era también uno de ellos:

“Todos los hombres libres, donde sea que vivan, son ciudadanos de Berlín y, por lo tanto, como hombre libre, me enorgullezco de las palabras: Ich bin ein Berliner (soy berlinés)”.

El 9 de noviembre de 1989, es decir, dos años y medio después del pedido de Reagan, el Muro de Berlín cayó. Fue entendido en Estados Unidos y en el mundo occidental como la representación del triunfo de la libertad del capitalismo sobre el totalitarismo socialista. “La libertad es indivisible, y cuando un hombre está esclavizado, nadie puede considerarse libre”, afirmó Kennedy en Berlín. “Este muro caerá, porque no puede resistir la fe; no puede soportar la verdad. El muro no puede soportar la libertad”, preanunció Reagan.

Claro que existe una gran diferencia entre ambos muros. “La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nunca hemos tenido que levantar un muro para mantener a nuestra gente dentro, para evitar que nos abandonen” desafió Kennedy en Berlín. Es decir, la finalidad del Muro de Berlín consistía en negar a las personas la libertad de salir del espacio cercado por él. En cambio, el muro que pretende erigir Trump tiene la finalidad evitar que las personas ingresen a éste.

El problema es que la caída del Muro de Berlín no la entiende el presidente Donald Trump.

@ArgEntreOtros