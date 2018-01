Esta iniciativa se basa en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, así como de los candidatos a senadores y diputados de la coalición Por el Bien de Todos, quienes se comprometieron con la sociedad mexicana en la campaña electoral del 2006 a crear las condiciones materiales y legales para la construcción de un México más equitativo, más justo y democrático. El sentido de esta iniciativa de ley es poner un freno a la voracidad de los monopolios y oligopolios que se apropian de la riqueza de los consumidores, mediante la fijación de precios exageradamente altos en comparación con los costos de producción de los bienes y servicios que producen. Estamos convencidos que esto no puede seguir así, porque la mayoría de los mexicanos vive en la pobreza y no deben continuar siendo esquilmados por los grandes empresarios de este país. Tenemos claro que las grandes empresas cuentan con la protección, la promoción y la complicidad del Estado en esta rapiña generalizada contra la población.

Los monopolios y oligopolios tienen enormes ventajas que derivan de su poder económico, financiero, productivo y de mercado y cuentan con el apoyo del Estado mexicano, que les garantiza el control del mercado interior mediante el establecimiento de una política cambiaria sobrevaluatoria, que les abarata los dólares en el mercado nacional y les permite comprar activos empresariales en el extranjero. Además, de regímenes especiales de tributación, y cuentan con el apoyo del poder político del Estado a través del poder informal del dinero, que les permite fortalecer las relaciones de control del mercado interno mediante el sistema de sobornos y compra de funcionarios públicos. Este es el factor institucional que hace posible que los monopolios y oligopolios impongan la fijación de precios muy por encima de sus costos de producción y los dictados de la política interior y exterior de México. Otro tanto acontece con la banca privada que aplica un total de 64 comisiones a las tarjetas de crédito y débito, al grado de que la propia Comisión Federal de Competencia reconoce que en los servicios financieros de esta clase existe control oligopólico. Hasta el propio Banco Mundial reconoce que es tal el poder que esos monopolios y oligopolios han acumulado en el país, que se han convertido en un verdadero obstáculo para que la economía crezca, como sí lo están logrando otras naciones.

Para ello, se busca impulsar la creación de una Comisión Federal de Precios Competitivos que deberá realizar investigaciones a fondo, sobre la estructura de mercado y de fijación de precios que realizan los grandes grupos económico-financieros de nuestra nación, para ponerles un freno y proteger a los consumidores.

También propone dotar a la comisión de un instituto de investigación de las prácticas monopólicas y oligopólicas, con el fin de conocer a fondo el nivel o grado de concentración económica por parte de las empresas privadas. En aras de que los integrantes de dicho instituto sean los idóneos, deberán ser seleccionados previo concurso abierto y público y contar con 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión de licenciatura en economía, o una licenciatura afín, entre otros requisitos. La Comisión de Precios Competitivos establecerá lineamientos que permitan determinar si una concentración económica limita o no la competencia y crea la posibilidad de fijación de precios muy por encima de los costos de producción. Esta comisión definirá el alcance de las cláusulas de confidencialidad de la información que las empresas deben entregarle, para que pueda llevar a cabo sus tareas de investigación que realice sobre prácticas monopólicas o limitación de la competencia. En este sentido, desde nuestro punto de vista, México debe definir conforme las mejores prácticas internacionales de transparencia, qué información sí puede ser objeto de confidencialidad y cuál no. Por ejemplo, los costos de las empresas sí pueden entrar en este rango de confidencialidad, pero sus beneficios, acuerdos de transacciones o de fusión con otras empresas, no.

*Master y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife&Caballero.