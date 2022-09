Ley de Coordinación y Continuidad Asistencial en Salud: Otra Maroma

El 31 de agosto pasado el Ejecutivo Federal creó por decreto el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado “Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)” sepultando con ello la primera criatura creada por el presidente López Obrador, en su papel de “doctor Frankenstein” para llevarnos cual prometeo a la ideologizada Salud Nórdica, el “Instituto de Salud Pública para el Bienestar” (Insabi) a través de una iniciativa presentada por el otrora coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, en unión de diputados y senadores -entre ellos, el actual gobernador autosepultado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero- en julio de 2019 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de ese mismo año.

Apenas transcurrieron tres días del entierro del Insabi o del nacimiento del quizá malformado OPD IMSS-Bienestar a través de una maroma que ignoró la Ley General de Salud, cuando la presidenta de la Comisión de Seguridad Social y excomisionada del también sepultado “Seguro Popular”, la diputada Angélica Ivonne Cisneros, presenta una iniciativa para crear la Ley de Coordinación y Continuidad Asistencial en Salud. Es otra maroma más en la planeación sobre las rodillas en salud, que ha costado ya cientos de miles de vidas por la negligencia criminal de este gobierno de la cuarta transformación, y de ella les quiero comentar estimados lectores.

La iniciativa tiene como propósito regular la coordinación asistencial institucional en salud para garantizar la atención médica de las personas de acuerdo a su necesidad de salud, con oportunidad, calidad e independencia de su condición de derechohabiencia, así como la continuidad de dicha atención, evitando interrupciones en su tratamiento (artículo 2º); sin modificar ninguna de las leyes que regulan las instituciones de salud y de seguridad social vigentes. Esto es de llamar la atención por el mecanismo financiero que las rigen, surgiendo la pregunta de si la diputada Cisneros Luján lo hizo por cuenta propia o se la hicieron (la iniciativa) en el Ejecutivo. Y dado que ella es muy influyente dentro de Morena, pues se dice en radiopasillo que es la “maga de las encuestas” que da los resultados para puestos de elección popular, se manda la señal a sus correligionarios que es propuesta del Ejecutivo, quien en esta ocasión determinó que no fuera su coordinador el diputado Ignacio Mier quien lo hiciera, dados los pleitos que trae con el también morenista gobernador Miguel Barbosa, de Puebla.

Me inclino a pensar que se la hicieron y con premura, pues llama la atención que siendo en su caso una iniciativa que complementaría desde el Congreso el decretazo del Ejecutivo del IMSS-Bienestar, tenga errores burdos de numeración del articulado a partir del Capítulo V donde reinicia con el artículo 21º debiendo ser ya el 28º. Ivonne Cisneros tiene perfil controlador, por ello es raro que no haya notado el error en una inciativa en la que colocó su firma en todas las hojas. Esto es de fácil corrección durante la elaboración del dictamen, que espero no ponga ya votación rápida la próxima semana, pero habla de la improvisación que ha sido la constante en el Gobierno federal.

De su exposición de motivos me adelanto a concluir que dicen verdades a medias o mentiras completas para sustentar esta ¡nueva ley! como ha sido ya costumbre de basarlas con ideología o datos puestos a modo, en lugar de utilizar evidencias y datos duros para justificar el porqué de la necesidad y el mecanismo por el cual se opta a fin de garantizar el derecho a la salud de manera efectiva.

Verdad a Medias 1: Desde el párrafo primero se dice que México tiene un sistema público con marcada inequidad como consecuencia de su conformación histórica, destacando las relativas a la cobertura de servicios de salud y la capacidad resolutiva de las diversas instituciones que segmentó a la población entre aquella con derecho a la seguridad social por contar con un empleo “estable” y la excluida de la misma que para el año 2020 representaba alrededor del 38% del total, utilizando como fuente al Censo de Población y Vivienda 2020.

Evidencia 1: Es cierto que el Sistema Nacional de Salud desde sus orígenes protegió primero a los sindicatos del régimen en turno creando el IMSS y el ISSSTE, incluyendo algunos estados donde los sindicatos gubernamentales crearon servicios estatales como en el estado de México y Sonora; estando desde el siglo antepasado siempre fuertes los servicios médicos de las fuerzas armadas y marina, hoy protegidos por la Ley del ISSSFAM; luego dando servicios especiales al poderoso sindicato de Pemex y por último la Secretaría de Salubridad y Asistencia hoy Secretaría de Salud para los desheredados, quien tuvo una organización descentralizada, partiendo de los servicios coordinados de salud pública a los institutos estatales de salud pública, todos ellos OPD, quedando bajo la coordinación hasta hoy de la Secretaría de Salud los hospitales regionales de alta especialidad y los institutos nacionales de salud. Omitió decir que el gobierno de la cuarta transformación recibió según el Consejo Nacional de Evaluación una población con carencia de acceso a los servicios de salud del 16.2%, creciendo al 28.2% (12% más) en tan solo dos años. La cifra real responsabilidad del Insabi según la Ley General de Salud al 2020 según el Censo sería: del total que reportó afiliación (92 millones 582 mil 812 personas) Insabi 35.5%, institución privada 2.8%, Otra Institución 1.2%M más 33.5 millones sin cobertura dan más de 70 millones de personas o el 55.6% de la población total. También omite que las evaluaciones del Coneval al Programa Seguro Popular fueron siempre muy positivas en su aporte al cubrir la carencia del Derecho a la Salud.

Verdad a Medias 2: El párrafo dos destaca que una de las consecuencias más negativas de la fragmentación del sistema de salud, ha sido la imposibilidad de optimizar la infraestrutura física, el equipo disponible, el personal, los medicamentos y los insumos médicos ante necesidades de salud de la población, donde priva la “propiedad institucional de los mismos”, encontrándose con situaciones en las que a pesar de existir camas disponibles y otros recursos en un hospital, no pueden utilizarse por otro subsistema por razones de carácter financiero y administrativo. Describe luego que esto sustentó los dichos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.

Evidencia 2: No aporta ningún dato que sustente tal afirmación y sólo es un apunte teórico de lo ya conocido. Omite decir que nuestro país tiene los indicadores en salud más bajos de la OCDE tanto en financiamiento público de salud, número de camas, médicos, enfermeras por citar algunos, y de los más altos en gasto de bolsillo de la población. Los informes de las instituciones muestran que las indicadores de servicios otorgados están al tope por dos razones. La primera porque los recursos humanos son escasos para cubrir todos los servicios (a veces tienen sólo la plantilla de arranque) y en otros porque están saturados de pacientes como los Institutos nacionales, eso sin contar, que millones de derechohabientes ni siquiera están registrados en el IMSS o ISSTE a nivel de consultorios y por tanto no utilizan sus servicios de por sí saturados como lo informa el presidente López Obrador en su cuarto informe de Gobierno. Además, omiten decir que nuestro país tiene 188,691 localidades menores de 15,000 habitantes donde habitan 45.7 millones de personas, donde no hay ninguna duplicación de infraestructura, siendo atendidos (sin acceso efectivo) por el IMSS-Bienestar (1 millón) y el resto por el INSABI o los servicios estatales de los estados que no se adhirieron como Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León. Introduzco por último, que omiten señalar cuánto recurso han dedicado a mantener la infraestructura ya existente, sobre todo, las unidades móviles tan requeridas en aquellas poblaciones rurales y urbanas donde la distancia y el tiempo para llegar al siguiente nivel de atención superan los 60 minutos por el medio de transporte habitual.

Concluyo esta columna comentando que continuará la próxima semana, pues tan solo he contrastado las verdades a medias de los primeros tres renglones, donde es muy evidente que construye la diputada Ivonne Cisneros una narrativa ideologizada del mismo modo que el Plan de Nacional de Salud presentado por el Ejecutivo en el documento uno, no el del documento presentado también al Congreso hecho por el hoy exsecretario de Hacienda y Crédito Público, el Dr. Carlos Urzúa, quien renunció por dignidad dos meses antes de la desaparición del Seguro Popular al estar en desacuerdo con las políticas públicas impuestas por el inquilido del Palacio Nacional. Le adelanto también que comentaré el sustento teórico de esta nueva Ley, que tiene como base conceptual la autoria de la proponente Ivonne Cisneros en ocho de las diez referencias utilizadas. Habría que hipotetizar si quiere ser propuesta como la siguiente secretaria de Salud Federal o al menos ocupar la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud que está vacante desde la renuncia de la Dra. Asa Cristina Laurell en 2019. También haré pronóstico sobre si la Ley propuesta estará bajo la custodia legislativa de la Comisión de Salud que preside el diputado morenista Emmanuel Reyes Carmona dado que el fondo del financiamiento son los Ramos 12 y 33, o con la Comisión de Seguridad Social bajo la presidencia de la proponente, dado que se anula al sempiterno ausente secretario de Salud, Dr. Carlos Alcocer, a quien deja como vocal de la junta de Gobierno que presidrá el director del IMSS Zoé Robledo Aburto con el omnipotente voto de calidad responsable de la salud de los mexicanos de este país. Por último, de aprobarse en Diputados y pasar la minuta al Senado, ¿no se habrá arrepentido de su renuncia como director del IMSS en mayo del 2019 el actual senador independiente Germán Martínez Cázares, al ver el tamaño del pastel? Lo invito a leerme el próximo martes.

*El autor es médico cirujano, especializado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y fue reelegido como diputado del grupo parlamentario del PAN en la LXIV Legislatura; asimismo es director de la Fundación Miguel Estrada Iturbide.

