Ya sea por disfrutar de la vida loca o, por sobrevivencia económica, a los capitalinos nos urge que termine la pesadilla Covid-19: ansiamos volver a nuestra ciudad violenta y esquizofrénica.

El semáforo multicolor que anuncia el retorno a la normalidad cambia según el cristal de quien lo mire. Para el mago Hugo López-Gatell Ramírez y su espectáculo califragilístico el país es de color naranja, así como los países bajos; para los gobernadores, la cosa está color de hormiga. La fuerza moral dejó de acompañar a lord Gatell.

Para el gobierno federal no es necesaria la aplicación de pruebas y romper la cadena de contagios, el somnoliento centinela sigue siendo la brújula que orienta sus esfuerzos y un modelo matemático que es el secreto mejor guardado, más que el patrimonio inmobiliario de Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval.

Ya sea por disfrutar de la vida loca o, por sobrevivencia económica, a los capitalinos nos urge que termine la pesadilla Covid-19: ansiamos volver a nuestra ciudad violenta y esquizofrénica, techo de muchos y refugio de nadie. Nos urge dejar la seguridad de nuestros hogares para adentrarnos en la jungla de asfalto y las luces de neón.

Para otros, que no queremos terminar nuestros días entubados, el miedo a salir nos indica prudencia y paciencia. Algunos valientes, como la señora Rubio, dicen que le tienen más miedo a la delincuencia que a la pandemia. Por mi parte, si me dan a escoger, prefiero enfrentarme a un ruficiancete y, defender la honra de mi cartera. Total, no será la primera vez que me rifo como los grandes.

Por ahora, el primer round entre los científicos Claudia Sheinbaum Pardo y Hugo López-Gatell Ramírez lo ganó la doctora, pues decidió esperar para activar la ciudad. Las huestes morenistas traen menudo lío, mientras el científico Gatell tiene la imposible tarea de encontrar el pico de la pandemia perdido entre las cifras de muertos y contagiados, la doctora Sheinbaum, con más lona recorrida, pide quedarse en casa y usar cubrebocas, así, pues, usted le puede creer a quien le convenga.

Todavía no sabemos cuándo será el pico, y lord Gatell ya nos anuncia la segunda temporada “del rebrote amenaza”. Lejana como el cuento de Julio Cortázar está la vuelta a la normalidad: “la siento más dueña de su infortunio, lejos y sola, pero algún día regresará”.

Hasta que las farmacéuticas del mundo descubran cura y vacuna que nos haga olvidar el día en que los científicos gobernaron el mundo, podremos volver a la normalidad normal, con o sin semáforo, con dinero o sin dinero, usted, querido lector, sigue siendo el rey. Hasta la próxima.

Twitter: @ErosalesA