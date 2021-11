Cuando en 2008 aprobó la Ley General Contra el Control del Tabaco (LGCT), el Congreso de la Unión entendió que la regulación sobre el tema podría estar sujeta a la presión de intereses que —por definición— privilegiarían objetivos empresariales sobre la salud de la población. Ante este peligro, el Estado debía actuar con decisión protegiendo tanto a no fumadores (adultos y menores de edad), sus espacios y a fumadores adultos ofreciéndoles mayor información. La evidencia muestra que el cigarro mata y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos por erradicar su consumo. El primer objetivo de cualquier política pública vinculada con el tabaco debe ser la cesación. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí todos de acuerdo.

Al redactar los artículos 5 y 6 de la LGCT, el legislador advirtó el riesgo antes descrito, pero también reconoció que se trata de un tema que despierta pasiones, divide y genera suspicacias. También reconoció que los intereses no provienen exclusivamente de la iniciativa privada, pues los hay de toda clase. Es por ello que la Ley obliga, explícitamente, a que la legislación y la política pública encuentren sustento en la evidencia científica. Es decir, querido lector, lo que usted y yo opinemos del tabaco tiene valor en nuestra casa y con nuestros amigos, pero no puede ser el sustento de la Ley si no acompañamos dicha opinión de evidencia médico-científica. Por cierto, en una administración cuyos antecedentes en materia de datos y evidencia científica es pobre, por decir lo menos, este principio también aplica a la autoridad santitaria. Lo que el Secretario Alcocer, el Subsecretario López Gatell o el Comisionado de la COFEPRIS Svarch opinen del tabaco o las alternativas del consumo de nicotina tienen exactamente el mismo valor que nuestra opinión: son respetables, pero insuficientes como sustento de política pública o actos administrativos.

El pasado viernes las autoridades sanitarias del país (SSA, COFEPRIS y CONADIC) cerraron la semana con el último acto (hasta ahora) de lo que ha sido una larga y triste comedia de tropiezos y torpezas en materia de control de tabaco y nicotina. No me alcanza el espacio para narrar la comedia completa. Lo que aquí puedo resumir es que inicia con la prohibición de alternativas de consumo de nicotina (cigarros electrónicos) basados en la dudosa interpretación de un artículo de la LGCT diseñadado originalmente para prohibir cigarros de chocolate —la SCJN ya declaró inconstitucional dicha interpretación— y termina con la Alerta Sanitaria del viernes pasado.

Y uno podría estar o no de acuerdo prácticamente con cualquier posición siempre y cuando se ajuste a los alcances de la Ley; es decir, que presente la evidencia científica que apoya la opinión de ese pequeño puñado de funcionarios que prohiben, publican decretos y emiten alertas por doquier. Porque la Ley (vigente y que los obliga) dice que la SSA, COFEPRIS y CONADIC deben utilizar “concienzuda, explícita y crítica la mejor información y conocimiento disponible para fundamentar acciones en política pública”. Lo reto, querido lector, a encontrar en la alerta sanitaria emitida algo que parezca el uso concienzudo, explícito o crítico a la mejor informacion o conocimiento disponible. No hay nada. Nos invitan a un acto de fe.

Y la realidad es que allá afuera, en la calle, hay un millón y medio de mexicanos que, por diversas razones, utilizan estos dispositivos, hoy supuestamente prohibidos. Y la realidad es que en centros comerciales encontramos máquinas expendedoras de cigarros electrónicos en las que menores de edad adquieren estos productos que no están regulados, pero sí “prohibidos”.

La otra realidad, que nuestras autoridades no mencionan ni por asomo, omiten por temor, y eluden engañosamente es que —al menos— tres paises de reconocido prestigio en materia de salud y con instituciones regulatorias de renombre internacional no sólo no prohiben los cigarros electrónicos, sino que abiertamente promueven que su poblacion adulta fumadora migre del cigarro de combustión a estas alternativas por reconocerlas de menor riesgo. ¿Qué evidencia científica ven las autoridades de Reino Unido, de Nueva Zelanda o Estados Unidos que no llega a Lieja o, ahora, Acapulco? Los tres países, por cierto, son miembros y signatarios de las mismas organizaciones y tratados de las que somos miembros y firmamos nosostros, así que por ahí tampoco va.

El gobierno neozelandés es contundente en su política sobre la materia, la primera frase visibiliza la visión gubernamental: “los cigarros electrónicos pueden ayudarle a dejar de fumar”. Para llegar a esa sencilla conclusión, el ministerio de salud tiene un sitio web dedicado exclusivamente al vapeo donde publica toda la evidencia del caso. Lo invito a navegar y compararla con la alerta sanitaria o los vergonzosos (por inexistentes) sitios de nuestras autoridades sobre la materia.

Lo mismo encontraremos en Reino Unido cuyda última actualización en materia regulatoria fue el 18 de octubre pasado o en Estados Unidos del 12 de octubre donde la agencia regulatoria (FDA) permite la comercialización de productos de cigarrillos electrónicos, sustentando con base en la evidencia, la primera autorización de este tipo. por parte de la agencia. En estos tres paises, que han incorporado las alternativas de consumo de nicotina a su estrategia contra el tabaquismo, hay un común denominador: establecieron procesos abiertos, transparentes e incluyentes de revisión de evidencia, nombraron comités de reconocidos especialistas para revisar la ciencia y, al final del proceso, publicaron sendos reportes justificando su posición con cientos de refrencias médico-científicas.

Acá lo que tenemos son tres años de manotazos, amenazas, decretazos, acuerdos unilaterales y alertas carentes de rigurosidad científica que darían pena a cualquier academia o miembro de la comunidad médico científica. Porque uno puede o no estar de acuerdo en determinada posición, pero la superficialidad de los actos administrativos señalados debieran alarmar y avergonzarnos a todos.

En el Congreso de la Unión hay más de una decena de propuestas legislativas que proponen regular estas alternativas. Apenas el viernes pasado el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentamos una nueva iniciativa. No es la única. Sabemos que hay otras fracciones parlamentarias que quieren y están dispuestas a atender la Ley y legislar con base en la evidencia médico científica. Nadie debe renunciar a la cesasión como primer objetivo en la batalla contra el tabaquismo. Regulemos las alternativas de consumo de nicotina mediante un debate abierto e incluyente, cuyo eje rector sea el que la Ley exige: la evidencia científica.