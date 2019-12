Con la detención de García Luna saqué del librero Una novela criminal, de Jorge Volpi, para releer las atrocidades y arbitrariedades que García Luna cometió en el caso Cassez.

El vendedor de silencio, una descripción novelesca sobre la vida del deleznable periodista Carlos Denegri, quien llegó a ser considerado entre los años 40 a 60 como el líder de opinión más influyente de México. No, no pienso leer ni recomendarles el libro Hacia una economía moral. Hay muchísimas mejores opciones. Presento una selección muy personal para una lectura placentera en este periodo vacacional. No hay un orden de preferencia.

Rockonomics, de Alan Krueger. Ya lo había reseñado en este espacio hace unos meses. Es un libro muy original que, utilizando el herramental del análisis económico y las técnicas estadísticas más novedosas de integrar datos, nos presenta una radiografía de la industria del rock. Muy entretenido, no sólo para economistas.

Entre los cientos de libros sobre la Segunda Guerra Mundial The German War, de Nicholas Stargardt, es único. Presenta, con base en cartas de ciudadanos (maestros, obreros, amas de casa, soldados), correspondencia militar y documentos de las cortes, un testimonio de primera mano para explorar cómo el pueblo alemán experimentó y opinó sobre la guerra, con la que muchos no estaban de acuerdo. Una narración íntima para entender la manipulación de masas del nazismo.

De Enrique Serna es El vendedor de silencio, una descripción novelesca sobre la vida del deleznable periodista Carlos Denegri, quien llegó a ser considerado entre los años 40 a 60 como el líder de opinión más influyente de México. Gozó de la protección de presidentes siendo una especie de vocero extraoficial de la presidencia. Manejaba un gran archivo de información delicada sobre políticos, empresarios y actores. Amasó una fortuna con base en embutes, extorsiones y venta de favores políticos para publicar en sus columnas al mejor postor. Una vida de escándalos con misoginia, corrupción, alcohol, prepotencia. El poder siempre encima de los escrúpulos. Es un libro con una prosa excelente que te atrapa.

Héctor de Mauleón publicó en dos volúmenes La ciudad oculta, una excelente colección de breves anécdotas que abarcan 500 años de historias de la Ciudad de México. Éstas no se presentan cronológicamente y narran episodios trepidantes, fantásticos, criminales, así como el origen de costumbres, mitos y personajes de la vida citadina a lo largo de cinco siglos. Son dos libros de lectura ligera y muy entretenida. Feliz Navidad.

