Enrique Ernesto Ferrraro

LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE CONSTRUIR UN PATRIMONIO: Para muchos, inicia una semana más de aislamiento, pero para una enorme mayoría en México, inicia otra semana más sin trabajo, sin sueldo, de negocios cerrados, de improductividad absoluta, de mayor incertidumbre y desesperación. Dicen que el mundo cambiará luego de esta pandemia, Ya lo he escuchado antes y el cambio duro poco. Así lo dijeron tras la crisis del 2008 originada por créditos hipotecarios en EU y tiempo después, los volvían a otorgar a diestra y siniestra. Con los atentados en las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, no fue muy distinto. Las medidas de seguridad se incrementaron para relajarse de nuevo unos años después. Varias personas manifiestan como mayor preocupación la falta de liquidez para poder contener la dificultad de estos días. Lamentablemente, en su momento no atendieron el ahorro y sobre todo la inversión (aunque podían hacerlo). Nunca imaginamos la posibilidad de un aislamiento con consecuencias económicas que, hasta hoy, se desconoce realmente el alcance que tendrá en México. El sabio chino Confucio insistía en que “no hay nada peor de la experiencia, que no aprender de la experiencia”. Espero que podamos salir pronto de la parálisis actual y que hayamos entendido y estemos más conscientes (ya sea si lo hicimos o no lo hicimos), sobre la importancia y necesidad de construir un patrimonio que nos permita estar tranquilo en cualquier momento.

NUESTRO EMBLEMA: Probablemente muchos de los lectores de esta columna saben que las siglas SNX de la firma que inicié hace dos años, es la abreviación de la expresión “SIN EXCUSAS” y el reloj de arena en la “X” representa la importancia del tiempo. Pero pocos conocen el significado de los tres círculos que aparecen debajo del emblema. Nos hicimos el propósito de ayudar a construir y preservar patrimonios y convencer que este objetivo debe ser visto como un medio y no como un fin. La creación y preservación de patrimonio representa la posibilidad de tener estabilidad económica (financiera), como un medio para atender temas más importantes que nos permitan alcanzar un objetivo universal más importante; ¡ser feliz! El concepto es muy personal. Sin embargo, en SNX, consideramos que existen tres ingredientes básicos para ser feliz: 1) La salud; 2) La compañía; y 3) La estabilidad financiera. Los tres círculos que acompañan nuestro emblema los representan. El que se resalta en medio con color rojo-naranja, es el relacionado con la estabilidad económica pues es el que podemos ofrecer en SNX, es nuestra especialidad. Durante esta pandemia he pensado mucho en ellos. Agradezco mucho a Dios y pido por la salud en primer lugar, me hubiera vuelto loco en este aislamiento de no ser por la compañía de mi familia (Marthita, “Semilla”, “Charly” y Bruno). Hemos podido ayudar con los buenos resultados del Fondo a inversionistas. Seguramente cada uno de nosotros tiene sus propias historias y aprendizajes que habrá que tener siempre presentes.

INVITACIÓN: Sobre la cita de compartir que acompaña el inicio de mi columna. Esta semana y tras la reflexión anteriores, llevare a cabo una conferencia a distancia a través de la aplicación Zoom (muy de moda) titulada “Las Inversiones y el Patrimonio en Tiempos de Coronavirus”. No tiene costo. Será el jueves 28 de mayo a las 17:00 horas. Vale la pena, hay mucho que compartir. La dirección de acceso es: https://us02web.zoom.us/j/85845376193?pwd=b1ZqVTFURkxnUEwrRmxZNEJGL1YyZz09 otra forma de participar es ZOOM ID DE LA REUNIÓN: 858 4537 6193, contraseña: confsnx28. Será un gusto contar con su asistencia.

