El principal mandato que tiene el Banco de México es preservar el nivel adquisitivo del peso a través de la implementación de acciones que en su conjunto se le conoce como la “política monetaria”, por lo tanto, es una de las instituciones que impactan directamente en el bolsillo de las personas. Las decisiones que toma su Junta de Gobierno pueden verse materializadas en el día a día de los ciudadanos, desde el costo de las tortillas que está dentro de la canasta básica, hasta los movimientos en el índice de riesgo-país por fluctuaciones en el nivel de las reservas internacionales.

Por ello, la relevancia del banco central no es pequeña, si bien su intervención está definida en la Constitución, que señala que su fin primordial es mantener la estabilidad de precios, es decir, mantener un nivel bajo de inflación, para poder cumplir con ese cometido, debe intervenir en muchos otros campos. Es también uno de los reguladores del sistema financiero mexicano y miembro del comité de política cambiaria del país, que en buen cristiano significa que supervisa a todos los agentes financieros y participa en las decisiones que permiten que la paridad del peso con otras monedas del mundo se mantenga estable.

Sobre esto último, en recientes semanas el titular del Poder Ejecutivo reclamó que no se entregará al gobierno los “remanentes de operación del banco”, este reclamo, deja ver dos cosas, que el presidente no tiene ni idea de lo que se hace en un banco central y que Banxico trabaja sin importar de donde provenga el gobierno en turno. Me explico, la decisión de no entregar los remanentes al gobierno se dio por que no hay remanentes ¿Por qué no hay?, por que el banco en uso de sus facultades y atribuciones decidió utilizar recursos para estabilizar el alza del tipo de cambio (política cambiaria), de no haberlo hecho el tipo de cambio (peso – dólar), se hubiera colocado seguramente por encima o cercano a los 25 pesos, lo cual tendría impactos severos en la economía nacional, sobre todo considerando la caída que se tuvo del PIB durante el año pasado.

Lo anterior es posible por la autonomía del banco central, situación que implica que los 4 Subgobernadores y el Gobernador, no tengan ningún compromiso o atadura que pueda sesgar sus decisiones y éstas se realicen sin importar la ideología política que se encuentre asentada en Palacio Nacional, algo que al actual presidente, le incomoda y molesta, tan es así que a penas este miércoles anunció en su cuenta de twitter: “Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.”

Vamos por partes, a partir de 1994, año en que obtuvo su autonomía el banco central ha tenido 4 Gobernadores: Mtro. Miguel Mancera Aguayo, catedrático ganador del premio Rey Juan Carlos I de Economía (1992), el premio Woodrow Wilson por Servicio Público (2010) y uno de los impulsores de la autonomía del banco; el Dr. Guillermo Ortiz Martínez, Secretario de Hacienda en la presidencia del Dr. Ernesto Zedillo durante el momento más álgido de la crisis de 1994, expresidente ejecutivo del grupo financiero Banorte-Ixe y expresidente del Banco de Pagos Internacionales (BIS); el Dr. Agustín Carstens Carstens reconocido a nivel internacional como uno de los mejores banqueros centrales y actualmente Gerente General del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y actualmente el Mtro. Alejandro Díaz de León quien durante su gestión ya ha obtenido reconocimiento internacional.

Hay un común denominador entre los 4 exgobernadores del Banco de México: lealtad al país y sus instituciones, en el caso de Arturo Herrera ¿en dónde está su lealtad?, como titular de la hacienda pública, su gestión ha sido gris y pemisiva, algo que no se le puede permitir a quien esté al frente del Banco Central Mexicano y aclaro, no dudo ni por un momento que tenga el conocimiento, lo que pongo en tela de juicio es, si estará a favor del país, sus ciudadanos e instituciones o de la autocracia que está creando cierto tabasqueño.

El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, conferencista, consultor experto en temas económicos y de administración pública, director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.

